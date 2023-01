El actor Henry Cavill rechaza los rumores sobre su regreso al rol de Superman. | Fuente: Instagram

Henry Cavill dio vida a Superman en el Universo Extendido de DC Comics, pero su lejanía del papel ha sido clara tras el fracaso de “Liga de la Justicia”. Por ello, los rumores de sus negociaciones para volver a ser el ‘Hombre de acero’ han provocado un malestar en el actor británico.

En un episodio de Big Ticket, podcast de Variety, Henry Cavill expresó su incomodidad ante las crecientes especulaciones sobre su supuesto retorno al DCEU. Incluso, admitió su frustración al leer esta confirmación de unas “conversaciones”, las cuales no se están dando, es decir, no hay ninguna intención de acuerdos ahora mismo.

“Los rumores cada día se vuelven más salvajes. La cantidad de especulación, las cosas que leo en Internet, es extraordinarios y algunas veces es frustrante. Lo es cuando ves a la gente manifestando esas cosas como hechos. Estás como: ‘No, ese no es el caso. Eso no ha sucedido y esa conversación no está sucediendo'”, manifestó el intérprete de Superman.

“Liga de la Justicia” fue la última aparición de Cavill como Superman en el cine, y para malestar de muchos espectadores, la película fue un fracaso. Recientemente, HBO Max confirmó que estrenará la versión de Zack Snyder, ya que el director se retiró antes de finalizar el proyecto por problemas personales.

AGRADECIMIENTO A LOS FANS

Henry Cavill no olvidó mencionar a quienes admiran a Superman, y destacó la importancia de que la gente se sienta emocionada por volver a verlo en la pantalla grande. “La cosa importante es que la gente está entusiasmada sobre eso y creo que es importante estar entusiasmados sobre un personaje como Superman. Es un personaje fantástico”, agregó.

A pesar de que se estén inventando reportes en el internet y las redes sociales, el actor de 37 años está feliz de que los fanáticos continúen discutiendo la presencia del Clark Kent en las futuras películas. Para Cavill, sería increíble volver a interpretarlo, pero eso no está confirmado por el momento.

“Si la gente está hablando sobre eso, inclusive si están inventando cosas, está bien, porque eso significa que quieren ver al personaje nuevamente. Y en un mundo ideal, absolutamente me encantaría volver a interpretar a ese personaje nuevamente”, concluyó la estrella de DC Comics.

