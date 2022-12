Harvey Weinstein renuncia a testificar en su juicio. | Fuente: AFP

Harvey Weinstein, el extodopoderoso productor de Hollywood, confirmó que no testificará durante su juicio por agresiones sexuales, lo que pone fin a la fase de declaraciones y abre paso a los alegatos finales y las deliberaciones del jurado, que auguran ser complicadas.

Este quiere "contar su historia desde hace mucho tiempo", pero este juicio "no es el foro adecuado", dijo el portavoz del equipo, Juda Engelmayer, citado por el Daily News, después de abandonar el tribunal de Manhattan. Los acusados en juicios penales en EE. UU. no están obligados a hablar en virtud de su derecho a no incriminarse.

Desde el 22 de enero, seis mujeres han dado su testimonio a pedido de la acusación en este emblemático juicio para el movimiento #MeToo, relatando cómo el exmagnate de Hollywood, de 67 años, las había agredido sexualmente.

Aunque Harvey Weinstein ha sido acusado de acoso o agresión sexual por más de 80 mujeres ─incluidas las actrices Ashley Judd, Angelina Jolie y Léa Seydoux─ solo está siendo juzgado por dos presuntos hechos cometidos en Nueva York: la violación de una aspirante a actriz, Jessica Mann, en 2013, y un cunnilingus forzado a una asistente de producción, Mimi Haleyi, en 2006.

En ambos casos, el concepto clave de consentimiento ha mostrado ser más vago que en la mayoría de los juicios por agresión sexual, según expertos legales.

JUICIO COMPLICADO

Las dos mujeres admitieron ante los miembros del jurado que habían tenido al menos un encuentro sexual consentido con Weinstein después de la presunta agresión. Jessica Mann, cuyas acusaciones podrían mandar a la cárcel de por vida al exproductor, admitió haber mantenido una relación íntima con él durante varios años tras la presunta violación.

Los abogados de la defensa llamaron a siete testigos que dijeron que las acusadoras habían consentido las relaciones en el momento en que ocurrieron los hechos, poniendo en duda su testimonio. La defensa sostiene que las relaciones sexuales fueron consentidas y que las mujeres aceptaron con la esperanza de despegar sus carreras.

No obstante, una psiquiatra citada por la acusación, Barbara Ziv, declaró que las víctimas de agresión sexual a menudo se mantienen en contacto con su agresor. Los 12 miembros del jurado podrían tener dificultades para determinar si Harvey Weinstein es culpable.

Si es absuelto, o si el juicio neoyorquino termina anulándose por la imposibilidad de los miembros del jurado de alcanzar una decisión unánime, deberá enfrentar otras inculpaciones por agresiones sexuales en Los Ángeles, anunciadas a principios de enero. (AFP)

Te sugerimos leer