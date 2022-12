El productor Harvey Weinstein fue acusado de acoso y abuso sexual. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Steven Ferdman

El caso de Harvey Weinstein se ha convertido en uno de los más polémicos de la década. Quitó la venda de los ojos en la industria cinematográfica y le mostró al público que el acoso sexual es un mal presente de la que nadie está libre, ni en las esferas más poderosas de Hollywood.

Este 24 de febrero, el exproductor fue declarado culpable por dos cargos que se le imputaban: violación de tercer grado de la exactriz Jessica Mann en 2013 y agresión sexual a suexasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

El "efecto Weinstein" se ha convertido con los meses en una ola de reacciones que provocaron el nacimiento del movimiento #MeToo; así como las denuncias a otras celebridades que también cometieron acoso sexual, simplemente por sentirse más poderosos.

El caso Harvey Weinstein -denunciado en octubre de 2017 en las páginas de "The New York Times" y "The New Yorker"- pasará a la historia como la lucha contra el silencio por parte de más de 100 mujeres. Antes que se publicaran estas denuncias, contra el otrora hombre fuerte de Hollywood, ya se hablaba de los excesos del cineasta. Seguimos sus pasos.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

1998

La popular actriz Gwyneth Paltrow aseguró en una entrevista con David Letterman: “Harvey Weinstein te obligará a hacer una cosa u otra”. Habló según su experiencia, cuando tenía 22 años, durante el rodaje de la ganadora al Óscar "Shakespeare enamorado". En 2017, fue una de las actrices que acusó al productor de acosarla sexualmente.

Agosto de 2005A Courtney Love, cantante de Hole y viuda de Kurt Cobain, se le preguntó qué aconsejaba a las actrices que empezaban en la industria; y ella respondió: "Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas", al programa "Roast by Pamela Anderson". En 2017 aclaró con un ‘tuit ‘que ella no sufrió acoso directo del cineasta; pero fue vetada por la agencia de representación más importante de Hollywood tras sus comentarios.21 de diciembre de 2010La escritora Courtney Enlow, colaboradora de “Vanity Fair”, publicó un artículo llamado "Harvey's Girls" (Las chicas de Harvey) para el sitio de noticias "Pajiba", en el que reveló que "los rumores sobre el sofá de casting de Harvey son legendarios".

"Cada pocos años, Harvey escoge a una niña como su mascota. Él la pone en una imagen o dos, la lleva a un evento, y no muy diferente de Cher Horowitz, la convierte en un proyecto, en un intento de creación".2012La actriz Jane Krakowski, representando a su personaje Jenna en la serie "30 Rock", mencionó: "No temo a nadie en el mundo del espectáculo, rechacé tener relaciones sexuales con Harvey Weinstein en no menos que tres ocasiones … de cinco".

24 de febrero de 2013

En la entrega de los premios Óscar, Seth MacFarlane presentó la entrega del galardón a Mejor Actriz de Reparto con las siguientes palabras: "Felicitaciones, ustedes 5 mujeres ya no tendrán que fingir sentirse atraídas por Harvey Weinstein", avivando la polémica en torno a las acusaciones del productor de cine.

4 de febrero de 2015

"The New York Times" publicó un artículo del interrogatorio de Wenstein por la policía, luego de ser acusado de manosear a una joven. Se trataba de la modelo Ambra Battilana Gutiérrez.29 marzo de 2015La fiscalía y el departamento de policía de Nueva York entraron en contradicciones. La oficina fiscal no presentó cargos contra el productor por considerar que no habían pruebas suficientes, pese a que la autoridad local presentó el testimonio de Ambra Battilana.

5 de octubre de 2017

"The New York Times" publica las acusaciones de las actrices Rose McGowan y Ashley Judd, entre otras, por acoso sexual contra Weinstein.

10 de octubre de 2017

Continúa el caso en "The New Yorker", 13 mujeres acusan de abusos al cineasta, incluidas tres violaciones. Declaran la actriz y directora italiana Asia Argento y la ex aspirante a actriz Lucia Evans. Por otro lado, el periodista de Ronan Farrow, aseguró que quiso publicar el caso del cineasta meses antes en NBC, pero el canal fue presionado para no publicar la noticia. 15 de octubre de 2017

Alyssa Milano anima a usar en las redes sociales el 'hasthtag' #MeToo para denunciar los abusos sexuales. Miles respondieron al llamado.

17 de octubre de 2017

Fecha en la que Harvey Weinstein renunció a su propia compañía The Weinstein Company por las acusaciones de abuso sexual en su contra. Ese mismo día, también fue acusado de acosador sexual su hermano Bob Weinstein.

10 noviembre de 2017La oficina fiscal de Los Ángeles y Beverly Hills abrió un proceso de investigación por el caso Weinstein.

6 de diciembre de 2017

La revista "Time" presentó en su portada a las víctimas que denunciaron hechos de acoso y violación sexual bajo el título de "Personas del Año".

20 de marzo de 2018

La compañía Weinstein se declara en bancarrota y rompe "con efecto inmediato" los acuerdos legales que impedían hablar a las víctimas de acoso sexual.

25 de mayo de 2018

Luego de seis meses desaparecido del ojo público, renuncias de sus abogados, un supuesto tratamiento a su adicción al sexo, la bancarrota tras la quiebra de su compañía y separado de las comunidades cinematográficas a las que perteneció; Harvey Weinstein se entregó a la policía de Nueva York. Se le inculpa por violación y agresión sexual. Es puesto en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares y aceptar usar una pulsera electrónica con GPS. Su abogado Benjamin Brafman asegura que Harvey Weinstein se declarará "no culpable".

30 de mayo de 2018

Harvey Weinstein fue acusado formalmente, por el gran jurado, de violación en primer y tercer grado, y actos criminales sexuales en primer grado. El exproductor decidió no declarar ante el jurado porque, según sus abogados, no tuvo tiempo para prepararse y las autoridades denegaron un posible aplazamiento.

24 de febrero de 2019

Después de cinco días de deliberación, Harvey Weinstein fue declarado culpable por dos cargos que se le imputaban: violación de tercer grado de la exactriz Jessica Mann en 2013 y agresión sexual a suexasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

Las cinco mujeres y siete hombres que decidieron el futuro del exproductor quien negó haber cometido agresiones sexuales y asegura que siempre mantuvo relaciones consensuadas con quienes lo acusan.

