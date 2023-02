El príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a la realeza. | Fuente: Instagram

El príncipe Harry y Meghan Markle decidieron renunciar a la realeza, que implicaba una serie de funciones de primer rango, por pertenecer a la familia británica. De acuerdo al comunicado, los duques de Sussex desean pasar más tiempo en Estados Unidos.

Harry y Meghan Markle se alejaron de la familia británica en octubre pasado, luego de su viaje a África y la presión mediática que sufrieron. Los duques optaron por un retiro de seis semanas para poder estar con su pequeño hijo.

El último acto en público de los Sussex juntos fue el pasado 10 de noviembre, desde entonces, no se les vio hasta el lunes 6 de enero, cuando asistieron a la Casa de Canadá en Londres, para agradecer la hospitalidad con la que fueron tratados durante su estancia en el país norteamericano.

La pareja decidió pasar la primera Navidad del pequeño Archie en Vancouver, alejados de las tradiciones de la familia real británica. Con ellos también estuvo la madre de la exactriz, Doria Ragland.

¿Por qué Harry y Meghan se alejaron de la realeza?

Aunque la vida de los duques parezca de ensueño, la realidad para Harry y Meghan Markle era agridulce. Ello se pudo conocer cuando el príncipe Harry denunció en octubre pasado una "campaña implacable" contra su mujer, quien luego demandó a The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada.

En un amplio comunicado, el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra señaló que la pareja se vio obligada a tomar medidas legales, después de ver que la prensa publicara "una mentira tras otra".

La denuncia iba en contra de una publicación del mencionado medio, difundida en febrero, sobre unos extractos de una carta escrita a mano por la duquesa y dirigida a su padre, Thomas Markle, en la que, según la versión del tabloide británico, Meghan Markle hablaba de que estaba muy dolida por su actitud.

El príncipe Harry hizo referencia a la muerte de su madre, Ladi Di, y resalta que ahora puede repetirse la misma historia. "Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas", indicó.

Harry admitió sentir el "más profundo temor de que la historia vuelva a repetirse" y recalcó que tanto él como Meghan Markle creen en "una prensa libre y objetiva, que informe de la verdad" porque es "la pieza angular" de la democracia, pero que la duquesa es "una de las últimas víctimas de los tabloides" que llevan a cabo campañas contra determinadas personas sin pensar en las consecuencias.

La confesiones de los duques de Sussex

Posteriormente, los duques de Sussex se sinceraron en el documental 'Harry and Meghan: An African Adventure', emitido por Daily Mail y puesto en marcha por Tom Bradby, conductor del espacio News at Ten.

En el programa, el príncipe Harry habló sobre la presión que sentía al ser miembro de la familia real inglesa y el estrés que le generan los recuerdos de la relación de su madre con los medios de comunicación

"Creo que es una herida que supura. Ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo. Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida", confesó.

En tanto, Meghan Markle reveló la pesadilla que fue estar bajo presión mediática desde que se hizo pública su relación con el hijo menor de Carlos de Inglaterra y, sobre todo, durante su embarazo.

"Mira, todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten muy vulnerables. Supuso un gran reto para mí, sobre todo cuando acaba de nacer tu primer hijo", dijo la duquesa. "Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… ", añadió.

Meghan Markle además se mostró agradecida con el periodista, pues indicó que muy pocas veces le han preguntado por cómo se siente.

"Gracias por preguntar porque no demasiada gente me ha preguntado si estoy bien, pero hay que pasar por cosas que no siempre se ven", sostuvo.

