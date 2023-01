Rupert Grint, actor de la saga 'Harry Potter', se convertirá en padre. | Fuente:

¡Un nuevo miembro de la familia de "Harry Potter" se convertirá en padre! Se trata del actor Rupert Grint quien espera su primer hijo junto a su novia Georgia Groome.

La pareja, que siempre ha mantenido su relación en privado, fue captada recientemente en una salida mientras buscaba provisiones en Londres (Inglaterra). En las fotos, la joven, de 28 años, mostró su pancita.

"Rupert Grint y Georgia Groome están emocionados de anunciar que están esperando un hijo y piden privacidad en este momento", indicó un representante de la pareja a People.

Grint, que se hizo conocido por la saga fílmica de "Harry Potter", y Groome, que protagonizó "Angus, Thongs and Perfect Snogging", empezaron a salir en el 2011. Muchos fans no supieron que ambos eran pareja hasta años después cuando una foto de los dos juntos se hizo viral.

El año pasado, surgieron rumores de matrimonio luego de que fueran fotografiados luciendo anillos de oro. Un vocero del actor, que interpretó al popular Ron Weasley, lo negó. Sin embargo, el actor ha mencionado que está listo para ser padre desde hace años.

"Me gustaría establecerme y tener hijos pronto", señaló Rupert Grint a The Guardian en el 2018. Incluso, jugó con la posibilidad de llamar a uno de sus futuros hijos como uno de los personajes de la saga de "Harry Potter". "¿Lo llamaría Ron si tuviera un hijo? Es un buen nombre, pero probablemente no", agregó.

LA FAMILIA SE EXPANDE

En marzo, Scarlett Byrne, que interpretó a Pansy Parkinson en las películas de "Harry Potter", reveló que espera a su primer hijo con Cooper Hefner, el heredero de Playboy. A través de su cuenta de Instagram, Cooper escribió un tierno mensaje mostrando una foto de su esposa tocando su vientre:

“Este verano daremos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Los dos no podríamos estar más felices mientras esperamos la llegada de nuestro pequeño", escribió.

La actriz Scarlett Byrne, quien participó en “Harry Potter and the Half-Blood Prince" y "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 y Part 2”, también compartió su felicidad en sus redes sociales: "Cooper y yo estamos encantados de compartir que tenemos un pequeño en camino”.

