Hanna, del grupo Ha*Ash, se convirtió en madre por primera vez. | Fuente: Instagram

La cantante de Ha*Ash, Hanna Nicole, se convirtió en madre por primera vez. La intérprete de “Te dejo en libertad” dio a conocer la noticia a través de un emotivo video, compartido en las redes sociales del grupo, en el cual recibe en brazos a su hija que nació el 3 de junio.

“El milagro de la vida siempre se abre paso, ante todo. Bienvenida al mundo Mathilda”, se lee en la publicación. Los seguidores comentaron el video con mensajes de felicitaciones y apoyo a la cantante.

En el clip se ve a Hanna que recibe a su hija con una gran sonrisa, mientras el personal médico acomoda a la bebé en su regazo. También se publicó una tierna foto de ambas, tras lo cual las fans crearon una serie de hashtags para volver tendencia el nacimiento de Mathilda. #Hanna y #BienvenidaMathilda fueron algunos de los más destacados en Twitter.

“Serás la mejor mamá del mundo Hanna, de eso no hay duda #BienvenidaMathilda”, “Que preciosa noche nos regalaron @haashoficial, nunca me cansaré de decírselo: las amo”, “Nunca más en la vida me iré a dormir tan feliz como hoy, princesita Mathilda buenas noches, las Amo #BienvenidaMathilda”, fueron algunos comentarios.

EL ANUNCIO DE SU EMBARAZO

Hanna Nicole Pérez Mosa, la mayor del dúo mexicano estadounidense Ha*Ash, anunció en diciembre pasado que estaba embarazada. A través de Instagram, dedicó unas palabras para compartir la noticia.

"Desde hace años nuestros fans han sido testigos de nuestras vidas, de todos nuestros momentos, los buenos y los malos, de nuestros triunfos. (...) Es por eso por lo que quiero compartir con ustedes el triunfo más importante y grande de mi vida... ¡el de ser mamá!", publicó Hanna junto a una fotografía de una ecografía y un video.

