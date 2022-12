Gwyneth Paltrow tuvo COVID-19 y revela las graves secuelas que le dejó la enfermedad en su piel. | Fuente: Instagram

La actriz Gwyneth Paltrow reveló que se contagió de coronavirus hace unos meses. “Tuve COVID-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental”, confesó la estadounidense quien no dudó en detallar las secuelas que le dejó esta enfermedad.

Tras haberlo superado, los médicos le detectaron altos niveles de inflamación en su organismo así que no dudó en visitar a Will Cole, experto en medicina funcional. “Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual”, explicó en Goop, su portal web de lifestyle.

Por ese motivo, se sometió a un protocolo alimenticio médico que se basa en una dieta cetónica donde le prohibieron el consumo de alcohol y azúcar. “He estado cocinando mucho, y cosas realmente deliciosas: el otro día hice vieiras con alcaparras crujientes y salvia, espárragos con vinagreta de tocino y alcachofas rellenas de hierbas y ajo”, escribió Paltrow.

A este proceso de recuperación le denominó como “Long-Covid” ya que las secuelas atentaron contra su cuerpo: “Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago sauna de infrarrojos tan a menudo como puedo, todo al servicio de la curación”. Como un efecto secundario de la actividad física constante, la estrella de Hollywood notó que su piel mejoró considerablemente.

Durante la pandemia, la estrella estadounidense invitaba a sus seguidores a mantener las medidas sanitarias, pues ya unos años antes había participado en “Contagio”, una película que la volvió más precavida por abordar una pandemia mundial.

ACCIONES BENÉFICAS

Si la semana pasada Leonardo DiCaprio y Robert De Niro iniciaron una subasta benéfica para acompañarlos y participar en el rodaje de "Killers of the Flower Moon", la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno, ahora son la actriz Gwyneth Paltrow y la cantante mexicana Thalía las que lanzan un nuevo reto de solidaridad con los que menos tienen.

La protagonista de "Shakespeare In Love" decidió donar el vestido con el que acudió a los Oscar del año 2000 que, según desvela en su cuenta de Instagram, tiene un "gran valor sentimental" para ella para donarlo a una subasta. El dinero subastado irá a organizaciones que brindan "asistencia alimentaria".

El vestido es un diseño de Calvin Klein de cuentas plateadas y brillantes, de tirantes con escote en pico. Una creación de cóctel, muy elegante.

El reto al que se ha unido la actriz ha sido #allinchallenge que está recaudando dinero para Meals On Wheels America, No Kid Hungry, WC Kitchen, Feeding America y America's Food Found.

