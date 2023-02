Ellen Pompeo ha protagonizado la serie médica 'Grey's Anatomy' durante 16 temporadas. | Fuente: Sony

Durante 15 años, la actriz Ellen Pompeo ha protagonizado “Grey’s Anatomy” como la jefa de cirugía Meredith Grey. ¿Por qué no se retiró de la serie médica como lo han hecho tantos de sus colegas? Una simple razón, este trabajo le ha brindado una deseada tranquilidad financiera a lo largo de 16 temporadas.

La intérprete, de 50 años, se ha convertido en una de las mejor pagadas de la televisión. En el 2018, negoció un salario anual de US$ 20 millones. Además, obtiene alrededor de US$ 575.000 por el spin off de la ficción.

Ellen Pompeo admitió cuán importante ha sido mantener a sus tres hijos junto a su esposo Chris Ivery. En una entrevista para el podcast Jemele Hill Is Unbothered de Spotify, ella comentó que eligió seguir en el programa porque su prioridad era proveer a su familia.

“Tomé la decisión de ganar dinero y no perseguir papeles creativos", apuntó. "No me gusta perseguir nada nunca y actuar, en mi experiencia, fue mucho perseguir. Tienes que perseguir roles, tienes que rogar por roles, tienes que convencer a la gente", sostuvo la protagonista de “Grey’s Anatomy”.

Ella también produce la ficción y, combinando ambos puestos, dice que nunca le falta algo porque "está financieramente segura".

Para la popular Meredith Grey, es bastante común que los actores intenten escapar de los papeles que los hicieron súper conocidos; pero ella lo acepta porque fue su decisión interpretar este personaje durante 15 años (y más).

“Realmente tengo una verdadera pasión, que es comenzar a hablar y derrumbarme en la industria de la salud. Esto es algo que nos ha plagado para siempre. Y creo que el programa me ha dado una ventana real a eso”, comentó.

¿RENUNCIAR A GREY’S ANATOMY?

Ellen Pompeo comentó, el año pasado, que estuvo a punto de renunciar a "Grey's Anatomy" cuando iba en su primera década. "Los primeros 10 años tuvimos serios problemas culturales, muy mal comportamiento, un ambiente de trabajo realmente tóxico", dijo a la revista Variety.

"Pero una vez que comencé a tener hijos, ya no se trataba de mí. Necesito mantener a mi familia. A los 40 años, ¿dónde voy a obtener este tipo de dinero? Necesito cuidar a mis hijos. Pero después de la temporada 10, tuvimos algunos grandes cambios frente y detras de cámara", aseguró.

“Grey’s Anatomy” fue renovada para la temporada 17, aunque aún no hay fecha de estreno.

