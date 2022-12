Camilla Luddington, actriz de 'Grey's Anatomy', se convirtió en madre por segunda vez. | Fuente: IMDB | Fotógrafo: Richard Cartwright

Camilla Luddington, la actriz británica conocida por actuar en la exitosa serie “Grey’s Anatomy”, anunció a través de sus redes sociales que junto a su esposo Mathew Alan se convirtieron en padres por segunda vez.

Asimismo, quien en la ficción da vida a la doctora Jo Wilson expresó desde su cuenta de Instagram —donde acumula 3,5 millones de seguidores— que su segundo hijo lleva por nombre Lucas. Una noticia que alegró a ella y su pareja en medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

“Después de lo que se sintió como un tercer trimestre de un año… ¡finalmente sucedió! Matt y yo estamos muy felices de anunciar el nacimiento de nuestro dulce bebé Lucas, también conocido como mi pequeño león (¡un saludo a Leo!”, escribió la intérprete.

Esta descripción acompaña a una tierna fotografía en la que Luddington, recostada sobre una camilla de hospital, sostiene en sus brazos a su pequeño hijo recién nacido. Una publicación que tiene más de 1 millón de ‘me gusta’ en apenas un día.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. Ellos la felicitaron por el nuevo miembro de su familia y le expresaron sus mejores deseos durante esta nueva etapa como madre de dos pequeños.

EMBARAZADA DURANTE LA PANDEMIA

El embarazo de Camilla Luddington estuvo marcado por un contexto difícil: la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus. Un proceso que se llevó entre periodos de aislamiento y que permitió alistarse con anticipación.

“Nuestra familia ha estado aislada desde marzo, que ha tenido sus propios desafíos, pero lo bueno es que nos dio mucho tiempo para poder prepararnos (…) Una vez que llegué a las 37 semanas, estaba deseando que viniera. Nuestra burbuja se siente completa ahora que él está aquí”, contó a la revista People.

Con el pasar de los meses y el parto cada vez más cerca, la protagonista de “William & Kate” confesó que atravesó por un episodio de estrés debido al temor de que la COVID-19 pueda instalarse en su organismo.

“Absolutamente tenía más ansiedad diaria. No solo me preocupaba contraer COVID-19 y lo que eso podría significar para mi embarazo, también me preocupaban cosas como que mi esposo no pudiera estar presente conmigo durante el parto”, relató.

Por otro lado, a diferencia de su primer embarazo, esta vez su esposo no tenía permitido asistir a las pruebas de ultrasonidos. “Así que nos perdimos compartir esos momentos juntos”, indicó.

UN PARTO CON MASCARILLA

Finalmente, cuando llegó el momento de dar a luz, la popular Jo Wilson de “Grey’s Anatomy” debió utilizar una mascarilla durante el trabajo de parto. “Simplemente no era algo en lo que hubiera pensado y cuando me enteré de que tendría que hacerlo, lloré”, relató.

Comprendió, sin embargo, que era importante utilizarla pese al miedo que sentía. Y esa no era la única prueba que le esperaba. “El trabajo de parto es tan agotador físicamente que no podía imaginarme agregar una máscara”, apuntó.

Luego de un trabajo de parto que duró más de 15 horas, la actriz contó que “pasaban tantas otras cosas” que su mente estuvo “en otra parte”. “No tenía ganas de arrancarlo, pero estaba agradecida de que nos permitieran quitárnosla por un corto tiempo para capturar algunas fotos después del parto sin las mascarillas”, detalló.

