Grammy 2021: Padre de Selena Quintanilla asegura que su hija 'estaría muy emocionada' de recibir su premio póstumo | Fuente: Facebook | Selena Quintanilla

La ceremonia de los Premios Grammy 2021 se realizará este domingo 14 de marzo y la cantante Selena Quintanilla recibirá un galardón póstumo gracias a su trayectoria artística. Este no es el primer premio que la intérprete recibe ya que, en 1994, ganó en la categoría “Mejor álbum mexicano-estadounidense” por su disco “Selena Live”.

A poco de cumplirse 26 años sin la artista, su padre, Abraham Quintanilla, reveló que su hija se sentiría orgullosa del apoyo de sus fanáticos debido a que su música sigue siendo escuchada hasta el día de hoy y que estaría “muy emocionada” de volver a pisar un escenario.

“La vida de Selena Quintanilla se truncó, pero sus fans la han llevado a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación”, compartió Abraham con la revista People. “Me sentí muy feliz de abrir la caja y ver este importante premio en honor al trabajo de mi hija”, contó el productor musical de 82 años sobre el momento en que recibió la estatuilla, semanas antes del espectáculo a realizarse el este domingo.

Para Abraham, este Premio Grammy 2021 representa el trabajo duro y, lo más importante, la representación de la cultura latina en Estados Unidos. “Realmente honrado por esto. Selena habría estado muy emocionada por este honor”, contó.

SOBRE “SELENA, LA SERIE” EN NETFLIX

A lo largo de décadas, Selena Quintanilla, más conocida como “La Reina del Tex-Mex”, destacó en gran medida por su música, desenvolvimiento en el escenario y forma de vestir ya que impuso una moda que muchos intentaron copiar, pero jamás igualar.

Pasar por generaciones sirvió para que su imagen siga viva ya que hasta Netflix llevó su vida a las pantallas en el 2020 donde más jóvenes pueden conocer la vida de la artista tejana.

“A lo largo de los años, las nuevas generaciones la han descubierto y se han enamorado de ella. La vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación. Eso en sí mismo es increíble. Su legado está creciendo y traspasando fronteras culturales. Eso no es algo que sucede normalmente cuando un artista ya no está aquí. Como padre, siempre he estado orgulloso de todo lo que Selena y mis hijos han hecho en el mundo de la música”, destacó el padre de Selena Quintanilla.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.

Te sugerimos leer