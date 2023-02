Ariana Grande y BTS se unen para los Grammy 2020. | Fuente: Instagram

Los premios Grammy 2020 se llevará a cabo el 26 de enero donde se premiará a los artistas que han destacado en la industria de la música durante el último año. Mientras que algunos cantarán en vivo sus nuevos temas, otros recordarán sus éxitos más sonados.

En el escenario del Staples Center de Los Ángeles, estarán presentes artistas como Ariana Grande y BTS quienes se juntaron para ensayar sus números y se tejió la posibilidad de que hagan un show en conjunto.

La artista no dudó en compartir el momento con los artistas coreanos e inmortalizó su encuentro con una foto que subió a su cuenta oficial de Instagram.

Esta imagen ha sido bien tomada por los fanáticos de ambos, sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que no estaba uno de los integrantes y es Suga. Algunos bromearon con que él fue quien tomó la foto.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Ariana Grande coincide con la boy band BTS. En el 2019, compartió una foto en sus redes sociales con Jungkook quien fue a verla en uno de sus conciertos de su gira “Sweetener World Tour”.

Sin embargo, los artistas no cantarán juntos ya que los coreanos lo harán con Lil Nas X. Ellos cantarán “Old Town Road”, uno de los más grandes éxitos musicales en Estados Unidos.

Por otro lado, Ariana Grande regresará al escenario de los Grammy 2020 luego de que el año pasado cancelara su show por unas descoordinaciones con la organización, esa fue la razón por la que no pudo recoger su gramófono.

Supuesto plagio

El rapero Josh Stone, cuyo nombre artístico es DOT, registró la demanda en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción “7 Rings” de Ariana Grande se lanzase al mercado.

El supuesto tema plagiado, "You Need it, I Got It", repite varias veces una frase de una forma muy similar a la canción de la artista.

Lo curioso, es que con anterioridad se publicó que Ariana Grande pagaría ya el 90 % de los beneficios de ese tema a los compositores de "My Favorite Things", la conocida canción de la película "The Sound Of Music" que utiliza como base para su tema, en esta ocasión, de forma autorizada y acreditada.

