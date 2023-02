Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro en protesta la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood | Fuente: AFP

Tom Cruise se une a la ola de indignación y crítica contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) luego de las serias acusaciones de corrupción, malas prácticas y falta de diversidad. Por ello, el actor de “Misión imposible” devolvió los tres Globos de Oro ganados a lo largo de su carrera.

El problema de la HFPA ha escalado al punto que la cadena NBC decidió cancelar la emisión de la gala de 2022, escenario que obligó a la organización a anunciar la reforma de su reglamento y la admisión de nuevos miembros.

Según han informado los medios Deadline y Variety, los tres Globos de Oro que devolvió Tom Cruise corresponden al premio a Mejor Actor que ganó por Jerry Maguire (1996), el premio al Mejor Actor que ganó por Born on the Fourth of July (1989) y el premio al Mejor Actor de Reparto que ganó por Magnolia (1999).

Con este gesto, el actor estadounidense se une a sus compañeros Scarlett Johansoon y Mark Ruffalo que previamente habían demostrado su rechazo a la La organización detrás de los Globos de Oro.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado sobre este hecho en sus redes sociales ni ha emitido un comunicado, sin embargo, esta decisión estaría relacionada con la decición de la cadena NBC.

Serios cuestionamientos

La cadena de televisión NBC no retransmitirá los Globos de Oro el próximo año después de que grandes compañías de Hollywood anunciaran un boicot a sus organizadores por la falta de diversidad entre las filas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) y denuncias sobre malas prácticas

"Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022", explicó el canal en un comunicado.

