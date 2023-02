Elenco de 'Glee' envía sus condolencias por la muerte de la actriz Naya Rivera. | Fuente: Fox

Naya Rivera fue declarada muerta a los 33 años, después de que la policía estadounidense encontrara su cuerpo en el lago Piru, California, EE.UU. Este era el sexto día de búsqueda de la actriz de “Glee”, luego de que desapareciera mientras daba un paseo en bote junto a su hijo de cuatro años.

En ese sentido, sus excompañeros de “Glee” le dedicaron unas palabras por su pronta partida. El dolor vuelve a tocar la puerta del famoso reparto, después de anteriores desgracias como el suicidio de Mark Salling y la muerte de Cory Monteith.

Jane Lynch, quien interpretó a la cruel entrenadora Sue Sylvester, escribió sus condolencias, luego de que se hallara el cuerpo de Rivera a seis días de su desaparición. “Descansa dulce, Naya. Qué fuerza fuiste. Amor y paz para tu familia”, expresó a través de su cuenta oficial en Twitter.

Vanessa Lengies, también conocida por ser Sugar Motta entre la tercera y la sexta temporada de la serie “Glee”, se despidió: “Tanto dolor hoy. Agradecida por nuestro amor y conexión. Abrazando a todos muy fuerte. Familia para toda la vida”, fue su mensaje de condolencia por la muerte de Naya Rivera.

Josh Sussman, intérprete de Jacob Ben Israel en la serie juvenil, dedicó un mensaje a la fallecida actriz. “Naya, te echaremos mucho de menos”, se puede leer en su perfil oficial de Twitter. Mientras que, el actor Iqbal Theba (el director Figgins) compartió un emoji de corazón roto, tras entrarse de la trágica noticia.

Becca Tobin, que encarnó a Kitty Wilde en la exitosa ficción, publicó unas palabras de despedida en su cuenta de Instagram. Ella destacó el talento de Rivera y su ingenio, aunque consideró que su mayor legado fue su "amabilidad". "Me uní al elenco de 'Glee' en la tercera temporada y, como recién llegada, estaba intimidada y aterrorizada", contó. Una circunstancia en la que Naya le mostró su "calidez y amabilidad instantáneas".

"Ella me invitó a fiestas y reuniones y siempre estuvo allí para dar consejos. Ella era una superestrella que no tenía nada que ganar al ser amable con la nueva chica, pero lo era y eso cambió toda la experiencia de esta nueva en ese programa. Siempre estaré agradecida con ese hermoso humano. Mi corazón está con su familia y su dulce niño", indicó.

Jenna Ushkowitz, la popular Tina Cohen-Chang en "Glee", tampoco dudó en expresar su deuda con Naya Rivera. Desde su cuenta de Instagram, ella destacó: "Naya, fuiste una fuerza, y todos los que te rodearon lo sabía y sintió la luz y la alegría que emanaba cuando entrabas en una habitación".

La actriz de origen surcoreano recalcó la suerte que tuvo de compartir "risas, martinis y secretos" con Rivera, a quien le prometió extender el legado de su "talento, humor, luz y lealtad". "Te merecías el mundo y nos aseguraremos de que Josey y tu familia lo sientan todos los días. Ya te extraño", finalizó.

¿QUIÉN FUE NAYA RIVERA?

Naya Rivera es una actriz y cantante nacida en California, Estados Unidos. Tiene ascendencia puertorriqueña, tal como indicó en una ocasión.

Empezó a actuar en la serie “The Royal Family”, donde participó entre 1991 y 1992. Tuvo roles pequeños en “El príncipe del rap”, “Baywatch”, “The Master of Disguise”, entre otras producciones televisivas.

Su gran salto a la fama fue en “Glee”, en el 2009. Naya Rivera interpretó a la porrista Santana Lopez. En la serie, compartía escenas amorosas con Brittany (Heather Morris). Ella cantó diversas canciones para la ficción, incluso compartió un dueto con el famoso artista Ricky Martin cuando fue invitado a un episodio.

SU VIDA PERSONAL

En el 2014, Naya Rivera contrajo matrimonio con el actor Ryan Dorsey, y posteriormente tuvieron un hijo. Dos años después, escribe su primer libro titulado “Sorry Not Sorry”, donde reveló haber sufrido anorexia en el pasado, y cuando estuvo en “Glee”, tuvo que un abortar.

Hacia el fin de su compromiso, la actriz fue arrestada por agresión contra su pareja en el 2017. Tuvo que enfrentar cargos por un delito menor de violencia doméstica. En el 2018, Rivera se divorció de Dorsey, los cargos fueron desestimados.

Rivera poseía la custodia de su pequeño hijo Josey, de 4 años, quien fue la última persona en verla antes de su desaparición en el lago Piru, al sur de California en Estados Unidos. Su última fotografía en redes sociales fue publicada el pasado 8 de julio desde su cuenta oficial en Instagram.

