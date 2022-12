Lea Michele hizo su descargo en redes sociales tras ser acusada de discriminación por Samantha Ware, actriz de 'Glee'. | Fuente: Instagram

Luego de que Lea Michele sea acusada de racista por Samantha Ware, una actriz afroamericana y con quien compartía escena con “Glee”, la cantante decidió defenderse por medio de sus redes sociales.

En un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, Michele aseguró que el tuit que había escrito estaba dirigido hacia las personas que habían sufrido algún tipo de discriminación, pero no pensó que eso iba a afectar a sus compañeros de “Glee”:

“Cuando tuiteé el otro día, estaba destinado a ser una muestra de apoyo para nuestros amigos y vecinos y comunidades de color durante este momento realmente difícil, pero las respuestas que recibí a lo que publiqué también me hicieron centrarme específicamente en cómo el comportamiento hacia los miembros del reparto fue percibido por ellos”, se puede leer.

Además, recalcó que nunca ha juzgado a alguien por su color de piel y pidió que no tergiversen las cosas: “Si bien no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por su fondo o color de piel, ese no es realmente el punto, lo que importa es que actué de manera creativa que lastimó a otras personas”.

A pesar de ello, Lea Michele asegura que antes de juzgar a alguien y calificarla de “racista”, primero deben escuchar la otra parte para que se pueda defender:

“Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que debemos tomarnos el tiempo para escuchar y conocer las perspectivas de otras personas y cualquier papel que hayamos jugado o cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a abordar las injusticias que enfrentan”, escribió.

Finalmente, la cantante y actriz norteamericana pidió perdón y asegura que reflexionará sobre el tema para dañar a nadie más: “Me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado. Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propias deficiencias”.

