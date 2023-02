Gina Rodríguez, protagonista de 'Jane the Virgin', se disculpó por usar palabra mientra cantaba. | Fuente: Instagram

Gina Rodríguez, protagonista de "Jane the Virgin", se disculpó y aceptó las consecuencias que surjan por usar una palabra racista mientras cantaba en un video que compartió en su cuenta de Instagram, y que después fue borrado ante el aluvión de críticas.

"En una canción o en la vida real, las palabras que dije no deberían haber sido dichas", sentenció la artista de padres puertorriqueños. En el video aparecía cantando "Ready or Not" de la banda de hip hop Fugees, mientras era maquillada y peinada. La letra de la canción incluía la palabra "nigger" (negro), que en Estados Unidos es una grave ofensa racista.

"Cualquier consecuencia que deba enfrentar por mis acciones, ninguna será más hiriente que el arrepentimiento que siento [...] Es humillante que esto sea una lección pública, pero es una lección que merezco", agregó Gina Rodríguez en un comunicado en su Instagram.

El video solo estuvo publicado, alrededor de tres horas, y desató una ola de críticas y comentarios. La actriz latina borró la publicación y colocó después otro video pidiendo disculpas. "Solo quería comunicarme y disculparme. Lo siento", dijo.

'Es humillante que esto sea una lección pública, pero es una lección que merezco', dijo Gina Rodríguez. | Fuente: Instagram

OTROS COMENTARIOS INSENSIBLES

Nacida en Chicago (EE.UU.) en 1984 en una familia con raíces puertorriqueñas, Gina Rodríguez se hizo famosa gracias a su papel en "Jane the Virgin", serie que este año emitió su quinta y última temporada.

Esta no sería la primera vez que la actriz es criticada por comentarios considerados insensibles contra la comunidad afroamericana.

En 2017, cuando se anunció la película "Black Panther", la artista solicitó una película de superhéroes centrada en los latinos, lo que provocó que algunos se preguntaran si la latina no valorara la hazaña de la cinta al reunir un elenco afroamericano.

Unos meses después, Gina Rodríguez se defendió en el programa "Sway in the Morning" y dijo que era algo devastador para ella que la catalogaran como "anti-negra, es decir que soy anti-familia. Mi padre es de piel oscura, es afro-latino. Está en mi sangre", se defendió. (Con información de EFE)

Te sugerimos leer