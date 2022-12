Se desconocen las causas de la muerte de Brian Tarantina, actor de 'Gilmore Girls' y 'The Marvelous Mrs. Maisel'. | Fuente:

Brian Tarantina, actor de reparto de las series "Gilmore Girls: A Year in the Life" y "The Marvelous Mrs. Maisel", murió a los 60 años en Nueva York, según confirmó su representante a la revista "People". Aunque la cadena WCBS-TV confirmó que su cuerpo había sido encontrado sin vida en su apartamento de Hell's Kitchen, se desconocen las causas de su muerte.

Laurie Smith, su representante, señaló que Tarantina "había estado enfermo últimamente" y que estaba recuperándose de un problema relacionado al corazón. De acuerdo a "People", la policía de Nueva York fue la primera en llegar a su hogar; sin embargo, TMZ indicó que fue su sobrina quien encontró el cadáver. Ella también halló restos de narcóticos cerca del cadáver del actor.

Su aparición más reciente fue en la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", donde interpretó al propietario del bar Gaslight. En este lugar, la protagonista Miriam (Rachel Brosnahan) acude a hacer sus monólogos.

La cuenta de Twitter de la serie publicó un mensaje donde lamentó la partida de Brian Tarantina y se dan las condolencias a su familia. "El Gaslight no volverá a ser lo mismo sin ti", se lee.

Su extensa filmografía cuenta con casi 90 producciones, entre las que figuran la película "Infiltrado en el KKKlan" así como las series "Ley y Orden", "Oz", "Héroes", "Elementary" y "Person of Interest". (Con información de Europa Press)