Kim Kardashian y Kanye West también ayudarán a organización benéficas. | Fuente: Instagram

Kanye West y su esposa Kim Kardashian han creado un fondo universitario para pagar los estudios universitarios de Gianna, la hija de 6 años de George Floyd, el hombre afroamericano que falleció en manos de la policía estadounidense.

Aparte de esto, la pareja donó 2 millones de dólares a diferentes organizaciones benéficas que están apoyando a la comunidad de raza negra y esperan que se haga justicia por la muerte de los ciudadanos Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y Floyd, así lo aseguró la revista Variety.

El rapero Kanye West no ha dado ni una declaración por medio de las redes sociales mientras siguen las protestas; sin embargo, Kim Kardashian se ha encargado de publicar un comunicado por parte de ambos.

“Durante años, con cada horrible asesinato de un hombre negro inocente, mujer, o niño, Siempre he tratado de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis condolencias y mi indignación”, dijo.

“Pero el privilegio que me otorga el color de mi piel a menudo me ha hecho sentir que esta no es una lucha que realmente pueda asumir como propia. Hoy no, ya no. Como muchos de ustedes, estoy enojado. Estoy más que enojado. Estoy enfurecido y estoy asqueado”, prosiguió.

Sin embargo, el jueves confirmó que aparte de su donativo por parte de ambos y su empresa, hay más marcas que están “donando a través de organizaciones enfocadas en hacer el cambio y combatir la injusticia racial”:

“Como fundador de SKIMS, KKW Beauty y KKW Fragrance, Diversidad, igualdad e inclusión están en el centro de mis negocios y nuestra comunidad. Mis equipos y yo nos solidarizamos con quienes hacen oír su voz en la lucha contra el racismo sistémico”, puntualizó.

DONACIÓN DE ARTISTAS

Steve Carell, Seth Rogen, Don Cheadle, Janelle Monae, Kehlani y Jameela Jamil han realizado donaciones de 1000 dólares cada uno en favor de la organización sin fines de lucro “Minnesota Freedom Fun”. En ella se encargan de pagar las fianzas de personas de bajos recursos que son arrestadas en el estado de Minnesota, Estados Unidos.

