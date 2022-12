Jennifer Lopez afirmó que su inspiración para unirse a las protestas contra el racismo en Estados Unidos fue su hijo Max. | Fuente: EFE | Fotógrafo: John G. Mabanglo

Tras participar personalmente en las protestas contra el racismo en Estados Unidos, la artista y empresaria Jennifer Lopez reveló este lunes que fue su hijo Max, de 12 años, quien la inspiró a visibilizar más su compromiso con la lucha contra la injusticia social. "Max me dijo hace unos días: '¿Sabes, mamá? Como tú tienes seguidores como muchos de los 'gamers' que sigo en YouTube y ellos nos piden que apoyemos cosas diferentes y lo hacemos, deberías hacer algo por George Floyd'", escribió Lopez en referencia al caso del afroestadounidense muerto a manos de policías hace dos semanas en Minesota. De hecho, fue Max el encargado de reclutar a su hermana Emme para hacer el letrero que llevaban Lopez y su prometido, el exbeisbolista Álex Rodríguez, en la protesta. La estrella destacó que esa no fue la única vez que conversó con sus hijos, producto de su matrimonio con Marc Anthony, sobre la situación. "Hablamos de cómo si una persona no es tratada con justicia, nadie lo es. Que este país fue construido sobre el valor de justicia y libertad para todos", indicó. "Debemos tomar una posición y defender lo que creemos y luchar contra las injusticias en el mundo, así que continuaremos protestando pacíficamente hasta que haya un cambio", agregó.

LA POSICIÓN DE ÁLEX RODRÍGUEZ

Rodríguez, por su parte, publicó en sus redes sociales fotos y videos de su participación en las manifestaciones en la ciudad de Los Ángeles, donde la pareja tiene una casa, aunque su residencia principal es en Miami. "Durante casi dos semanas, el mensaje ha sido enviado fuerte y claro a lo largo y ancho de nuestro país. Los estadounidenses están protestando por todas partes pidiendo paz, igualdad, humanidad. Para enseñar que las vidas de los negros son importantes", expresó. "Los Ángeles, estamos orgullosos de sumarnos esta noche a su protesta. Estamos orgullosos de caminar con ustedes y expresar y amplificar este mensaje tan importante. Gracias por denunciar, por continuar luchando por lo que vale la pena. Gracias por usar sus voces para el bien. Estados Unidos: Llegó la hora de escuchar”, añadió. Este domingo, el distrito de Hollywood fue el escenario de una multitudinaria protesta pacífica contra la violencia policial y en memoria de los afroamericanos abatidos por la policía en los últimos años.

