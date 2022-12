El final de Jon Snow en 'Game of Thrones' no convenció a todos los fans. | Fuente: HBO

Los fans de “Game of Thrones” seguirán debatiendo, por años, sobre su controvertido final. Pero Kit Harington, que interpretó a Jon Snow, busca poner punto final a una de las disputas. En una conversación con sus fans, desde la cuarentena, el actor británico brindó una explicación sobre el camino que tomó su personaje.

Recapitulando, contra todo pronóstico, Bran Stark se convirtió en el rey de Westeros; aunque Jon Snow y Daenerys Targaryen eran los nombres más probables. En el desenlace, el primero simplemento volvió al Norte, más allá del Muro, después de asesinar a la joven. Un final de temporada que causó enojo entre los seguidores, quienes incluso pidieron que se vuelva a hacer la entrega.

¿Jon Snow debía ser el rey en “Game of Thrones”? En un video publicado por una usuaria en Twitter, Kit Harington brindó sus razones por las cuales su personaje prefirió marcharse a donde inició su historia. Según él, Jon no estaba hecho para reinar Westeros.

“Cuando la gente me dice cosas como ‘deseaba que te hubieses hecho con el trono’ o ‘ojalá Dany y tú se hubiesen sentado en el trono’, siempre me les digo que no, porque el lugar de Jon siempre estuvo en el Norte. Nunca se habría mostrado feliz en el Sur. Es como Ned Stark, cuando Ned va al sur, está en peligro. Jon pertenece al Norte, al otro lado del Muro”, explicó.

En ese sentido, la estrella de “Game of Thrones” reveló que no ha visto el último episodio de la serie, pero lo que se intentó hacer con el personaje es mantener su esencia como un bastardo, alejado de todos, que fue desterrado a comandar la Guardia de la Noche. Allí finalmente encuentra la paz que necesita.

“Todo lo malo y terrible que le ha sucedido cae según va hacia el Norte, hacia el Muro. Todo desaparece por fin”, agregó Kit Harington.

