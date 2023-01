Emilia Clarke ofrece una cena virtual para recaudar donaciones | Fuente: Instagram

La actriz Emilia Clarke, quien dio vida a Daenerys Targaryen en la serie “Game of Thrones”, anunció que realizará una campaña benéfica por la pandemia del COVID-19.

Según explicó la artista, llevará a cabo un sorteo que tendrá 20 ganadores de una cena virtual con ella. Para participar en la selección, se debe hacer una donación que pretende reunir entre todos unos US$ 300.000.

Emilia Clarke tiene planeado apoyar económicamente a las clínicas y hospitales que están colapsando debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según explicó en un video en Instagram.

“Estamos creando clínicas de rehabilitación virtuales para que los supervivientes de lesiones cerebrales tengan un lugar al que ir, un lugar en el que sentirse a salvo y un lugar en el que no sentirse solos ni aislados”, anunció la recordada actriz de "Game of Thrones".

“Este dinero también ayudará a vaciar las camas de los hospitales que sean necesarias para tratar con esta pandemia, al encargarse de aquellos que también necesitan espacio para sanar”, agregó.

De esta manera, Emilia Clarke trabajará con la organización benéfica Same You, fundada por ella misma, que busca ayudar a quienes sufren accidentes cerebrovasculares. Como se recuerda, la actriz fue víctima de dos aneurismas durante el rodaje de la serie que la lanzó a la fama.

EL MAL SABOR DEL FINAL

El final de "Game of Thrones" dejó un sinsabor entre los fanáticos de la exitosa serie basada en los libros de George R. R. Martin. A pesar de que, inicialmente, los actores defendieron a la producción de HBO, algunos han vuelto a hablar sobre la temporada final que causó tantos disgustos.

Entre ellos, Emilia Clarke, la recordada madre de dragones, comentó que no estuvo feliz al conocer lo que pasaría con su personaje en el final de la ficción, en una entrevista para The Sunday Times.

“No me sentí nada feliz cuando leí el guion. En cada giro de la trama intenté no pensar demasiado en lo que iban a decir los demás cuando se emitieran los capítulos”, se sinceró Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones" durante ocho años de su carrera artística.

