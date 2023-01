Emilia Clarke se ha convertido en un ícono de la moda. Ella comparte su rutina de belleza en tres pasos. | Fuente: AFP

De madre de dragones en "Game of Thrones" a ícono de belleza de las firmas Dolce & Gabbana o Clinique, de la que es embajadora. Estas son algunas de las facetas de la actriz Emilia Clarke quien, durante la cuarentena, ha pasado los días viendo series, pero no ha podido cumplir su meta de aprender japonés.

Lo que sí ha hecho la artista británica es cumplir con una consolidada rutina de belleza diaria de tres pasos que aprendió de su madre. Ella la sigue tanto en tiempos de rodajes como en sus días libres, y con más atención durante este encierro obligado.

“Limpio mi piel con un bálsamo cada mañana y cada noche, incluso si no he llevado maquillaje, para eliminar restos de polución o grasa que a veces se acumula en la piel”, explicó Emilia Clarke, y continúa con un tónico de “propiedades exfoliantes”, una buena alternativa para “pieles sensibles con tendencia a la sequedad” como la suya.

Su último paso en la rutina de cuidado facial es una “crema hidratante rica en agua”, en fórmulas de “textura muy ligera” que ayudan a preservar la “propia hidratación de la piel”, detalló.

LOS BÁSICOS

Tras cumplir religiosamente con este ritual, la recordada protagonista de "Game of Thrones" desvela que en su vida cotidiana no suele utilizar demasiado maquillaje, para compensar las temporadas de rodaje, por lo que prefiere dejar que su piel “respire”, siguiendo una de las lecciones que su madre y “gurú del maquillaje”, le explicó de pequeña.

“Mi madre me enseñó a maquillarme, fue la primera persona con la que aprendí a hacerme un ‘eyeliner’ definido, y también me enseñó que el buen maquillaje es aquel que no se nota”, apuntó Emilia Clarke.

Y aunque prefiere prescindir de la base de maquillaje en el día a día, revela que hay dos básicos que siempre la acompañan: una máscara de pestañas, que da “vitalidad y brillo a la mirada”, y un labial hidratante con algo de color. Además de utilizarlo sobre sus labios, emplea también “en la parte alta de las mejillas” y “sobre los párpados”, como iluminador para dar un “toque hidratante y un brillo de efecto sano” a su rostro, resaltando sus facciones.

Así es como lo ha contado la recordada Daenerys Targaryen, de "Game of Thrones", mediante un video a través de la plataforma de la firma cosmética Clinique, de la que es embajadora. (EFE)

