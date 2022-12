Gal Gadot anunció su tercer embarazo. | Fuente: AFP

La familia se expande. Gal Gadot, estrella de "Wonder Woman", anunció que está embarazada. La actriz dio a conocer que espera a su tercer bebé con una tierna foto publicada en Instagram.

En la imagen, se luce con su esposo Jaron Varsano y sus pequeñas hijas Alma (9 años) y Maya (3 años). "Aquí vamos otra vez", fue el mensaje que acompañó la publicación.

El anuncio se dio un día después de que Gal Gadot apareciera como una de las presentadoras de los Globos de Oro 2021. Su atuendo no dejó ver su incipiente pancita.

La pareja se casó en el 2008 y, en el 2019, formaron su propia productora de cine y televisión Pilot Wave.

En diciembre pasado, la protagonista de "Wonder Woman 1984" reveló que sus hijas fueron parte de una escena especial de la película. La mayor apareció junto al hijo de la directora y la menor estuvo con su esposo Jaron Varsano.

"Significó mucho para mí, especialmente en esa escena especial", dijo Gal Gadot a GoodDay DC. "Tenerlas capturadas en la cinta conmigo, significó un montón. Es un recuerdo increíble que apreciaremos por siempre", comentó.

Como se recuerda, durante las escenas que se volvieron a grabar de "Wonder Woman" (2017), la actriz estaba embarazada de su segunda hija Maya.

TRILOGÍA

La saga de "Wonder Woman" tendrá una tercera entrega que contará de nuevo con Gal Gadot como protagonista y con Patty Jenkins de directora, informó Warner Bros. en un comunicado.El anuncio del estudio llegó solo dos días después del estreno de "Wonder Woman 1984" de forma simultánea en los cines y en la plataforma HBO Max.En los primeros días, la cinta recaudó US$ 16,7 millones en Estados Unidos y Canadá y US$ 85 millones en total a escala global.