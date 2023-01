La actriz venezolana confirmó haber dado positivo al nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Gabriela Spanic reveló tener COVID-19 a través de sus redes sociales, durante una transmisión en vivo para conversar con sus seguidores. Con el apoyo de su familia, la protagonista de “La Usurpadora” confirmó estar estable y con síntomas sumamente leves que no le han provocado malestares.

En su cuenta de Instagram, la estrella venezolana de 47 años se comunicó vía un video en directo para revelar que dio positivo al nuevo coronavirus. Según cuenta, no lo podía creer en un principio, porque solo se había infectado ella y no sus familiares, con quienes convive en casa, pero volvió a hacerse una prueba.

“Cuando me hice el examen salí positivo, no lo podía creer. Eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, pensé que no podía tener COVID-19 porque en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas”, confesó Spanic luego de haber hecho un viaje donde habría contraído la enfermedad.

“Una semana después otra vez hice el test y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida (…) Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”, agregó en el mensaje para sus seguidores. El semblante de Gabriela Spanic se ve como usualmente se muestra en redes sociales y se debe a que sus síntomas han sido leves.

GABRIELA SPANIC SOBRE SUS SÍNTOMAS

Para alivio de sus fans en las redes sociales, la actriz Gabriela Spanic dejó claro que se encuentra bien tras haber conocido sus resultados y no tiene ningún dolor o indicio que puedan describirse como severos:

“Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”, señaló la famosa intérprete de las hermanas gemelas en la telenovela “La Usurpadora” desde Instagram.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer