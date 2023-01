Elenco de “Friends” canta su emblemático tema en el 'Carpool Karaoke' de James Corden | Fuente: The Late Late Show

El elenco de "Friends: The Reunion" se presentó en el programa “The Late Late Show con James Corden” en una edición especial grabada desde los estudios de Warner Bros donde pudieron cantar en el “Carpool Karaoke” y conversar desde el popular sofá del “Central Perk”.

El programa inicia con Corden pasea al volante de un carro de golf paseando por los estudios de “Friends: The reunion” y, de forma sorpresiva, Courtney Cox y Lisa Kudrow aparecen en escena para pedirle al presentador que las lleve hacia otro punto del set.

Luego, se sumarían Jennifer Aniston y Matt LeBlanc y David Schwimmer y Matthew Perry. Con el elenco completo James Corden dijo que era momento del “Carpool Karaoke” en el que entonaron juntos el emblemático tema "I’ll Be There for You".

El reencuentro

Durante el recorrido por las inmediaciones cinematográficas, los actores compartieron cómo están viviendo esta reunión de “Friends”, emitida por HBO Max, luego de más de una década de separación.

Ellos compartieron que no pensaron que esta reunión iba a golpearlos de la manera como lo hizo por la carga emotiva que significa estar nuevamente grabando en los estudios.

"Fue realmente significatvo y emocional estar en el set y luego estar juntos en la misma habitación después de todo este tiempo. Fue realmente hermoso", dijo David Schwimmer mientras que Lisa Kudrow se mostró muy conmovida y no pudo aguantar las lágrimas.

Terminado el recorrido, James Corden invitó al elenco de “Friends” a pasar por un café en el “Central Perk” donde conversaron sobre cómo cambió su vida luego de participar en la popular serie de los 90.

