Matthew Perry fue adicto a las pastillas. Actualmente, se encuentra rehabilitado. | Fuente: Facebook

Los excesos de Matthew Perry por su pasada adicción a las drogas son conocidas. Sin embargo, su expareja Kayti Edwards dio a conocer un desconcertante episodio al que lo llevó su dependencia. Según ella, el actor la enviaba a recoger estupefacientes cuando estaba esperando un hijo.

“Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes”, recordó que le dijo según el tabloide británico The Sun.

Entre 1997 y 2011, la estrella de "Friends" fue dependiente a las pastillas y, como ha señalado previamente, no recuerda sus mejores épocas en la serie.

De acuerdo a las declaraciones de Edwards, tenía a su disposición toda clase de drogas. “Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack. Era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que ibas a conseguir”, aseguró. A pesar de querer ayudarlo, Matthew Perry se negaba, por lo que su relación se volvió tóxica.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘¿Qué tipo de amiga era yo?’ Solo quería ayudarlo. Él me hacía sentir culpable como, ‘si no me consigues esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘no, no, no, lo haré por ti’ porque no quería que en su estado mental: A, condujera, y B, deambulara por las calles. Nuestra relación se volvió tóxica. No podría decir que no”, comentó sobre el estado del protagonista de "Friends".

Asimismo, Kayti Edwards manifestó que el actor le pagaba para que consiguiera drogas. Lo único que le pedía era conducir, recoger las pastillas y entregárselas: “Iba tres veces al día, ganaba entre $ 3,000 y $ 4,000 por día. Siempre me decía: ‘El dinero no es un problema’", dijo a The Sun.

LA RECUPERACIÓN

Después de que su círculo de amigos se comenzó a alejar, Matthew Perry buscó ayuda ya que podía consumir hasta 80 pastillas de Vicodin (analgésico utilizado para calmar el dolor). Cabe resaltar que también era alcohólico.

Tras ingresar a rehabilitación en tres ocasiones, su expareja recordó que el actor de "Friends" puso mucho de su parte para mantenerse sobrio. Actualmente, él se encuentra rehabilitado y ha fundado la ONG Perry House, que ayuda a las personas que padecen problemas con las drogas.

En el 2015, recibió el premio por parte de la casa que lo rehabilitó llamado Phoenix House, por su esfuerzo para superar sus adicciones.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer