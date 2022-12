'Friends': Lisa Kudrow revela que audicionó para el papel de Rachel Green, no para Phoebe. | Fuente: Instagram

Phoebe Buffay convirtió a Lisa Kudrow en una de las actrices favoritas de la serie “Friends”. Sin embargo, ¿sabías que la artista no había audicionado para ese papel sino para el de Rachel Green?

Por medio de una entrevista con "The Late Show with Stephen Colbert", la ganadora del premio Emmy confesó que en realidad se sintió atraída por otro personaje que llevó a la fama a Jennifer Aniston.

"Es gracioso porque cuando leí el guion de “Friends” por primera vez, e iba a hacer una audición para Phoebe, vi a Rachel y dije: 'Oh, eso es como una JAP (princesa judía-estadounidense) de Long Island, eso podría ser muy gracioso. Puedo identificarme más con eso. Pero dijeron: 'No, no. Phoebe'", comentó Lisa Kudrow.

Al principio no estuvo convencida de hacer de Phoebe Buffay, pero la actriz aseguró que todas sus dudas se despejaron cuando hizo un test en internet para saber a qué personaje de la serie se asemejaba:

“Pensé que estaba respondiendo preguntas que me llevarían a Phoebe", dijo. "¿Color favorito? ¡Amarillo! O algo como '¿Con quién te gustaría tener una cita?' '¡Bob Esponja!'. Entonces sí, Phoebe”, contó entre risas.

Sobre “Friends: The Reunion”

En el programa, Lisa Kudrow se mostró emocionada de la reunión más esperada de “Friends” que se estrenará por HBO Max el próximo 27 de mayo en Estados Unidos:

"(Habían pasado) 17 años desde nuestro último programa y no hemos estado todos en la misma habitación en cinco o seis años", le dijo a Colbert. "Y luego el covid retrasó tanto todo esto que fue tan ... fue emocionante y un poco emotivo”, agregó.

Asimismo, Kudrow agradeció por la recreación del set que hicieron los productores para la reunión: "Creo que estábamos destinados a estar emocionados por ver el set, y todos lo estaban menos yo porque quería ver a la gente", concluyó.

