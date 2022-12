El baile entre Mónica y Ross se encuentra en el clásico capítulo que lleva como título “The One with The routine”. | Fuente: Composición

La tan esperada reunión de “Friends” tuvo una serie de invitados especiales como Lady Gaga y BTS, sin embargo, hubo un artista que, si bien no formó parte de la lista, quiso hacerse presente de alguna u otra manera.

El cantante británico Ed Sheeran sorprendió a más de un fanático luego de que se juntara con Courteney Cox, la popular Mónica Geller, con quien realizó el famoso “baile de hermanos” que la actriz interpretó con David Schwimmer en uno de los episodios.

"Tuvimos una reunión nuestra este fin de semana", escribió el intérprete de "Shape of you" en su cuenta de Instagram donde comparte un grato momento con la estrella de “Friends” y recibió miles de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Como se recuerda, el baile entre Mónica y Ross era impecable hasta que ambos se caen y comienzan a reírse. Este clásico capítulo lleva como título “The One with The routine” y es el décimo episodio de la sexta temporada de la serie que se emitió en diciembre de 1999.

Estreno de "Friends: The Reunion"

La tan esperada reunión de “Friends” ya está disponible en la plataforma digital de HBO Max ya que el servicio de streaming anunció que se estrenó el 27 de mayo, pero solo para Estados Unidos. En la campaña de intriga que realizaron previo a la fecha, se pudo apreciar a los seis actores caminando juntos con una emotiva música de fondo.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer regresaron al set de la comedia de situación que se popularizó entre finales de los 90 y comienzos de la década de los 2000. El rodaje se llevó a cabo hace poco menos de un mes después de retrasarse más de un año por la pandemia de COVID-19.

Originalmente, el reencuentro de “Friends” iba a grabarse en febrero del 2020, pero la crisis de salud que explotó en marzo provocó innumerables retrasos para su gran regreso de la mano de HBO Max. La dirección estuvo a cargo de Ben Winston, y contó con los creadores Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane como productores ejecutivos.

