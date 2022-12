Enrique Guzmán le dijo 'metiche' a Carmen Salinas por meterse en los pleitos de su hija y nieta: Alejandra y Frida Sofía. | Fuente:

"No te metas en lo que no te importa", esta fue la dura y directa respuesta del cantante Enrique Guzmán ─padre de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía─ ante los comentarios de la actriz Carmen Salinas. Como se recuerda, ella le ofreció su apoyo a la joven ─luego de revelar que decidió abortar─ y convertirla en su hija postiza después del distanciamiento con su madre.

Estas palabras no fueron bien recibidas por el músico quien dijo estar harto de la polémica y le pidió dejar de hablar de su familia.

"Esa señora se mete con todo el mundo. Esa señora quiere ser la mamá de todo el mundo, ¿Se murió su hijo? Pues señora, no me esté chingando con la mía. No te metas en lo que no te importa, pinche vieja metiche", señaló Enrique Guzmán al programa "Telediario Mediodía".

"Se mete en la vida de todo que: 'yo opino', no opine, ya pinche vieja, ya adiós. Esa señora hablando de tonterías, estoy harto", agregó sobre los comentarios de la actriz Carmen Salinas a propósito de la ruptura entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

HIJA POSTIZA

Después de las confesiones de la modelo, sobre su aborto y el distanciamiento de su madre, la recordada actriz de "María la del barrio" le mandó un conmovedor mensaje: "Esa criatura necesita todo el amor del mundo. Hijita, déjame aunque sea ser la mamá de las mentadas. Ya no sufras tanto. En lo que te pueda ayudar, cuentas conmigo", sostuvo, a los medios mexicanos, para luego recordar que ella perdió a su hijo Pedro Plascencia Salinas, de 37 años, por el cáncer.

Frida Sofía compartió, en su cuenta de Instagram, el video con este mensaje y aceptó su pedido. "Yo sí la necesito y si me permite darle el amor de hija, que nunca será el mismo de su hijo, pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida", comentó.

La ruptura final entre Frida y Alejandra se debió a que, tras revelarle a la cantante su aborto le pidió que deje de juntarse con su expareja Christian Estrada; pero ella no le hizo caso. "Jamás pensé que mi mamá me traicionaría así, y pues no se lo perdono", dijo entre lágrimas.

"BASTA DE HABLAR MAL DE LA FAMILIA"

Hace un tiempo, Christian Estrada también se refirió al embarazo de la joven y llegó a decir que le ilusionaba convertirse en padre. Esto no agradó a Enrique Guzmán. El cantante le exigió que deje de usar a Alejandra Guzmán y a Frida Sofía (su hija y nieta, respectivamente) para buscar la fama. "Que se dedique a trabajar y a dedicarse a su negocio o lo que tenga que hacer", manifestó. "Ya [basta] de hablar mal de la familia", solicitó.

