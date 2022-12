Frida Sofía confesó que abortó y por qué se distanció de su madre Alejandra Guzmán. | Fuente: Instagram

"No he sido completamente honesta", admitió Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, sobre el distanciamiento de su madre, las razones de su ruptura y los rumores de un embarazo.

"Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida", confirmó, entre lágrimas, al programa mexicano "Ventaneando". La modelo contó lo que sucedió entre ella, su madre y su pareja, Christian Estrada, de quien se decía mantenía un romance con la cantante.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, contó por qué están distanciadas. | Fuente: Instagram

PELEA FAMILIAR EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

Frida Sofía sostuvo que cuando conoció a Christian no le gustaba, pero con el tiempo le dio una oportunidad. Pasaron los meses, empezó a quererlo y Alejandra Guzmán le decía que quería nietos. La familia decidió celebrar junta Navidad y Año Nuevo. Una noche, cuando estaban reunidos junto con los asistentes de la cantante, esta tomó de más y se puso agresiva.

"Mi mamá se pasó de copas y empezó a hablar de algo que yo no entiendo por qué se le hizo chistoso. Empezó a hablar del miembro de mi papá y a mí eso me parece repugnante. Le dije que se calle. Se enojó y de broma me empezó a lanzar cosas y eso yo no lo voy a tolerar", recordó.

La joven, de 27 años, le pidió a Christian Estrada que se fueran del departamento de la rockera. Él se fue a San Diego y le dejó de hablar. Poco después lo vio, en los medios, en los mismos lugares y hoteles que Alejandra Guzmán.

CONFIRMA EMBARAZO

En la mañana de Año Nuevo, Frida Sofía se hizo la prueba de embarazo que sale positiva y le envió una foto (que circuló en redes sociales) a Christian, pero no confiaba en él.

"Sabía que él me embarazó para estar [con dinero] para siempre", sostuvo. Después de revelarle que estaba embarazada, él le aseguró que iría inmediatamente a su lado. "Pero pasaron las horas y veo en Instagram que estaba de fiesta. Y yo en mi cama, hecha mierda, sola, es lo más feo que me ha pasado en mi vida", agregó entre lágrimas, la hija de Alejandra Guzmán. Poco después, ella vio que Christian Estrada estaba celebrando el cumpleaños con la cantante; pero con ella estaba desaparecio.

"Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no. No pude porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista y cuando no voy a tener a su papá ahí", recalcó Frida Sofía.

DISTANCIAMIENTO CON ALEJANDRA

Después de eso, le reveló a su madre que había abortado y le pidió que deje de juntarse con Christian Estrada; pero no le hizo caso. "Jamás pensé que mi mamá me traicionaría así, y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono", finalizó entre lágrimas.

