Frida Sofía acusa a su madre, Alejandra Guzmán, de seguir consumiendo drogas. | Fuente: Instagram

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, arremetió otra vez contra su madre con fuertes declaraciones. Después de ver la portada de la revista TV Notas, Sofía aseguró que todo lo que se puede leer es mentira.

El magazine confirma que la intérprete de “Reina de corazones” le da más de 10 mil dólares al mes a su hija y que además le paga el seguro médico. La joven reaccionó a la publicación y respondió por medio de sus historias de Instagram:

“Esto es lo que hace el mánager de mi mamá para hacerme quedar como loca mantenida”, escribió. "Siempre con mentiras ¿y mi trabajo qué?”. A pesar de que aseguró que su madre no le da dinero, confirmó que Alejandra Guzmán sigue consumiendo drogas:

Frida Sofía arremete contra su madre, la cantante Alejandra Guzmán. | Fuente: Instagram

“Ahorita están diciendo lo de los hongos, yo no he estado con mi mamá hace mucho tiempo”, explicó. “Sí, sí se mete de todo, siempre ha sido así y no la juzgo porque dentro de sus adicciones no es ella y es muy triste porque ya ni la conozco”, dijo.

Frida Sofía arremetió contra los mánagers de su madre, Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde, quienes ella asegura que manipulan a Guzmán:

“Esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes y me tienen vigilada, que tengo seguro. Esta gente me canceló el seguro, ya lleva dos años y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, si no está enterada o si piensa que me está llegando el dinero está muy equivocada, yo no he recibido ni un centavo desde Playboy, desde los 23 años”.

LA REPUESTA DE ALEJANDRA GUZMÁN

Después de que se volviera viral las declaraciones de Frida Sofía, Alejandra Guzmán respondió las acusaciones de su hija por medio de sus redes sociales.

“Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara”, comenzó su comunicado.

La cantante mexicana defendió a sus representantes de lo que dijo su hija, además, confesó que no ha vuelto a consumir drogas: “Sobre mis mánagers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas. Con ellos es todo lo contrario”

Finalmente, Alejandra Guzmán envió sus mejores deseos a sus fanáticos y dio el tema por cerrado: “Por favor, no se distraigan más ni le den fuerzas a estos chismes. Quédense en casa y deseo que estén bien. Enfoquen su energía de manera positiva, no en cosas que no merecen la atención”.

Te sugerimos leer