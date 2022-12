Dwayne Johnson se casó con la cantante Lauren Hashian, con quien lleva 12 años de relación. | Fuente: Instagram

¡'La Roca' es un hombre casado! El actor Dwayne Johnson, popular por ser parte de la saga "Rápidos y furiosos", se casó en una ceremonia secreta con la cantante Lauren Hashian.

El exluchador relevó, en Instagram, su matrimonio a través de unas fotografías de ambos, en los que lucen sonrientes y ambos vestidos de blanco, y una frase directa: "Aceptamos. 18 de agosto de 2019. Hawai. Pōmaikaʻi (bendecidos)".

La pareja se conoció en el 2006 durante el rodaje de la película "Entrenando a papá". En ese momento, Dwayne Johnson estaba casado con la productora Dany Garcia, pero se divorciaron un año después. Entonces comenzó su relación, de 12 años, con Lauren Hashian con la cual tiene dos hijas: Jasmine Lia, de 3 años, y Tiana Gia, de 16 meses. El actor también tuvo una hija Simone Alexandra Johnson, de 18 años.

Dwayne Johnson y Lauren Hashian mantuvieron en secreto su boda en Hawai. 'Bendecidos', escribió el actor. | Fuente: Instagram

SUERTUDO EN EL AMOR

Todos los detalles del matrimonio en Hawai se han mantenido en secreto. En julio pasado, el actor de "Rápidos y furiosos" ya había desmentido una boda secreta y explicó que no tenían prisa por casarse. "Simplemente me refiero a ella como mi esposa todo el tiempo. Entonces mucha gente dice: 'Oh, ¿te casaste? Estoy como: 'No, tranquilo, no tengas prisa'", explicó en el programa "Entertainment Tonight".

Dwayne Johnson, de 47 años, afirmó ser muy suertudo al haber tenido la oportunidad de enamorarse dos veces en la vida. "Fui afortunado de haberme enamorado una vez. ¿Enamorarme de nuevo? Es algo difícil de hacer dos veces en mi posición. Soy un suertudo", dijo a "People" en el 2012.

En mayo, por el cumpleaños del actor, Lauren Hashian, de 34 años, le envió un romántico mensaje por Instagram: "Me inspiras. Tienes el corazón más grande (y el vocabulario también) entre todos los que conozco. Maldita sea, sí que te amo", escribió.

