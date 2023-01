Florinda Meza recibió la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: Instagram / Florinda Meza

Florinda Meza, la recordada actriz de "El Chavo del 8", anunció a través de sus redes sociales que este 30 de marzo recibiría la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Desde su cuenta de Instagram, la celebridad mexicana compartió una fotografía en la que aparece en una fila junto a otros adultos mayores, a la espera de su vacunación.

"Democráticamente esperando la vacuna contra la COVID-19", escribió Florinda Meza en su publicación, acompañada con los hashtag "Hay que cuidarse bien" y "La bonita vecindad virtual".

A sus 72 años, la intérprete de 'Doña Florinda' se hizo acreedora del antídoto contra el nuevo coronavirus como parte del Plan de Vacunación de la Ciudad de México. Cuidadosa de utilizar la mascarilla, ella detalló en su pie de foto que solo se la quitó "para la foto".

Pide no vacacionar en Semana Santa

Con sus más de 70 años, Florinda Meza se mantiene en casa para evitar los peligros provocados por la COVID-19 al ser parte de la población de riesgo. Pero eso no la detuvo en hacer unas recomendaciones a las personas que realizarán viajes durante la Semana Santa, pese a la crisis sanitaria en el mundo.

Desde sus redes sociales, la actriz mexicana tomó el estilo de su tan querido personaje ‘Doña Florinda’, de “El Chavo del 8”, para hacer un pedido a todos los que ignoren el confinamiento social que previene la propagación del nuevo coronavirus: cuidar a las personas mayores en sus hogares en vez de salir a exponerse.

“¡¿De vacaciones en plena pandemia?!... Mejor vayan a cuidar a su abuela... Tesoros, no se junten con tanta chusma”, escribió Florinda Meza en la leyenda de una fotografía de su par ficticia que fue publicada en su cuenta oficial de Instagram. Puede que hoy ‘Doña Florinda’ ya no nos invite a tomar una tacita de café y prefiera no juntarse con otros amigos de la vecindad.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer