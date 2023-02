Florencia Bertotti, actriz que le dio vida a 'Floricienta', cuenta secretos de la novela a 17 años de su estreno. | Fuente: Instagram

Han pasado 17 años desde que se estrenó por primera vez “Floricienta” y muchos jóvenes se engancharon con esta producción argentina bajo la producción de Cris Morena, quien también llevó a las pantallas “Rebelde Way”.

Florencia Bertotti, actriz que se pone en la piel de la protagonista, ganó más fama con este icónico personaje y ahora, en la era digital, abrió un canal en YouTube para contar detalles de lo que fueron las grabaciones del programa.

Aquí no solo compartía canciones recordando a “Floricienta”, también recetas y anécdotas familias, no obstante, lo que llamó más la atención de los fanáticos fue el último episodio de su canal: "Reaccionando al capítulo 1 de la primera temporada", es el título de su nuevo vídeo en referencia a la novela.

EL GRITO DE APERTURA

Es aquí donde reveló que la canción de apertura no es ella quien lo canta: "Les quiero confesar algo. Ese grito no es mío, no lo canté yo", dijo. "Lo cantó Flora Ciarl que es una genia. Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así pero nunca lo canté yo", confesó la actriz.

De acuerdo con sus declaraciones, la producción decidió que el canto de apertura lo haga otra persona ya que Florencia no llegada a las notas.

EL VESTUARIO

Recordando con nostalgia el primer episodio, Florencia aseguró que tuvo “agallas” para llevar el outfit de su personaje porque tenía muchos accesorios:

"Qué estilo, eh. Me costaba el vestuario de Flori, me tiraba todo encima. Yo decía: '¿Quién se viste así?' Tenía calzas, tul, pollera, cinturón (que nunca supimos para qué) top, remera, gorro, muñequera ¡No me faltaba nada!", recordó con nostalgia y entonces contó un segundo secreto inesperado.

"Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris (Morena)", dijo entre risas. "¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así, pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba; entonces Susana Pérez Amigo (la vestuarista) la mechaba y así armaba los cambios de Floricienta", agregó con alegría.

Con solo tres días de haber sido publicado, este vídeo llegó a más de 200 mil reproducciones ya que muchos fanáticos recordaron con nostalgia esta novela que marcó a más de una generación.

