María Conchita Alonso es una de las invitadas internacionales del Festival de Cine de Lima 2019. | Fuente: RPP Noticias

María Conchita Alonso conoce la vida del migrante. A los cinco años, su familia se marchó de Cuba con rumbo a Venezuela, donde adquirió dicha ciudadanía. Actualmente, vive en California bajo una nueva nacionalidad: la estadounidense. La famosa estrella de telenovelas ─que se encuentra en nuestro país como invitada del Festival de Cine de Lima 2019 para presentar su última película "¡He matado a mi marido!"─ se refirió a las restricciones migratorias para los latinos, en Estados Unidos, impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

"Yo sinceramente no creo que el presidente Trump, quien tiene muchas ideas con las que no estoy de acuerdo, sea antiinmigrante. Él es antiinmigrante ilegal, que es algo muy distinto. A mí me han criticado mucho en EE. UU. Me quitaron una obra de teatro, en plena temporada, solo porque yo respeto la ley. No niego que haya gente buena que viene a EE.UU. a buscar una buena vida, pero también hay gente mala que se aprovecha para venir a delinquir. Justos pagan por pecadores", comentó la popular actriz a RPP Noticias.

Asimismo, María Conchita Alonso se pronunció sobre la realidad política y social que vive Venezuela, donde protagonizó diversas telenovelas, y donde ahora es prácticamente inviable producir para la televisión debido a la crisis económica.

"En Venezuela ya no se puede hacer nada. En Venezuela llegó lo que Fidel Castro quería que llegara que es el comunismo y la destrucción. Eso quería hacer él en toda Latinoamérica hasta llegar a Estados Unidos. Por eso, si en EE.UU. no se ponen las pilas va a llegar el comunismo y por eso estoy de acuerdo con Trump, aunque a veces hace y dice cosas que no debe. La política es una porquería", agregó la invitada al Festival de Cine de Lima 2019.

¿BIOPIC A LA VISTA?

Hablar de María Conchita Alonso es hablar de un ícono de la cultura popular. Su nombre figura en los principales títulos de telenovelas venezolanas, en películas de culto como "Depredador 2" y "La casa de los espíritus". Además, fue la única mujer latina en subir al auto fantástico en la serie homónima.

Por este motivo, la actriz ha pensado en más de una ocasión realizar una serie biográfica sobre su vida, al estilo de Luis Miguel, José José y Juan Gabriel.

"Llevo como tres años diciendo que voy a hacer mi bioserie, pero no encuentro al escritor adecuado. Todos quieren contar la típica historia de que yo nací pobre y de ahí me hice con dinero, pero yo no nací pobre. Si voy a hacer mi serie tiene que contar mi historia real. Mi vida es casi de ficción. No tengo que inventar nada para atrapar al público", señaló María Conchita Alonso.

"¡HE MATADO A MI MARIDO!"

María Conchita Alonso es una de las invitadas internacionales del Festival de Cine de Lima 2019, que exhibirá (el 13 de agosto) su más reciente película "¡He matado a mi marido!".

En esta comedia de humor negro, la actriz interpreta a Remedios, una mujer que descubre que su esposo le es infiel y decide matarlo. Sin embargo, deberá ocultar el homicidio en su casa donde se realiza una reunión familiar.

Esta figura solo podría darse en la ficción, debido a que, a sus 62 años, María Conchita Alonso no se ha casado. "He estado comprometida cinco veces y nunca me he casado, pero algún día lo haré. Me gusta no haberme casado porque si no ya me hubiera separado cinco veces", concluye entre risas.

Te sugerimos leer