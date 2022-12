La reina Isabel II cumplió 94 años el 21 de abril, pero lo celebrará en junio. | Fuente: EFE

La reina Isabel II se dejará ver en público en la celebración oficial de su cumpleaños, el próximo 13 de junio, su primer evento al aire libre desde el inicio del confinamiento por el coronavirus, confirmó el palacio de Buckingham.Un portavoz real reveló que se llevará a cabo una "pequeña ceremonia" en el castillo de Windsor en honor de la soberana, que participó por última vez en un acto el pasado 9 de marzo en la Abadía de Westminster, en Londres, para conmemorar el Día de la Commonwealth.La soberana cumplió 94 años el pasado 21 de abril, si bien tradicionalmente esa fecha se festeja en el Reino Unido siempre en verano, cuando generalmente acompaña el buen clima.

Al igual que el resto del país, los miembros de la familia real británica se han atenido en los últimos meses a las órdenes del Gobierno y han limitado sus interacciones sociales a las videollamadas."Habrá una pequeña y breve ceremonia en el castillo de Windsor -residencia donde la monarca ha pasado todo el confinamiento junto con su esposo, el príncipe Felipe- para marcar el cumpleaños oficial de la Reina", apuntó el portavoz oficial.Al parecer, según el tabloide Daily Mail, el evento militar se llevará a cabo el sábado, 13 de junio, y en él participarán tropas militares de los Guardas de Gales que harán un saludo real.Si bien se prevé que la cadena británica BBC emita el evento en directo, no habrá espectadores, aunque algunos miembros de la familia real podrán presenciarlo desde las ventanas del castillo.Ese evento reemplazará al tradicional desfile militar "Trooping the Colour", la celebración nacional multitudinaria que cada verano marca el cumpleaños de la reina en junio.A los pocos días de que el Gobierno británico anunciara el confinamiento de la población a fin de contener la propagación de la COVID-19, el palacio de Buckingham anunció que este año no se celebraría el desfile, al que asisten miles de personas, e informó de que se "considerarían otras opciones".

Con información de Efe.

