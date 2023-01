Fallece George Segal, actor de la reconocida película '¿Quién le teme a Virginia Woolf?', a los 87 años. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Nina Prommer

El actor George Segal, que compartió pantalla con Elizabeth Taylor en "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (“¿Quién le teme a Virginia Woolf?”) y protagonizó películas como “A Touch of Class" y “The Owl and the Pussycat", murió este martes 24 de marzo a los 87 años por complicaciones en una operación de corazón.

"La familia esta devastada al anunciar que George Segal falleció esta mañana debido a complicaciones de una cirugía de baipás coronario", explicó su mujer, Sonia Segal, en un comunicado remitido por los estudios de Sony Television.

Durante su carrera, Segal recibió 6 nominaciones a los Globos de Oro, con dos victorias. Fue candidato a un BAFTA y a un Oscar a mejor actor de reparto por su papel junto a Elizabeth Taylor en "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966), una cinta que logró 13 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

Actualmente George Segal seguía trabajando delante de las cámaras en la serie "The Goldbergs", donde formaba parte de su reparto desde 2013 y para la que grabó su último episodio -que se emitirá el 7 de abril- semanas antes de su muerte.

CARRERA ARTÍSTICA DE GEORGE SEGAL

El actor, nacido en Nueva York en 1934, fue muy popular en la gran pantalla durante los años 1960-1970, con créditos como “The Hot Rock”, “Fun With Dick and Jane", "Where’s Poppa?" y "California Split".

Algunos de los directores más importantes de la época, como Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky y Sidney Lume, contaron con George Segal para sus proyectos por su capacidad para encarnar a personajes irónicos y su buena química con compañeras de la talla de Elizabeth Taylor, Barbra Streisand y Jane Fonda.

En las últimas décadas sus trabajos se centraron en comedias televisivas como "Just Shoot Me!" (1997-2003) y la actual "The Goldbergs" (2013-2021).

"Era amable, dulce, talentoso y divertido. George Segal fue el verdadero epítome de la clase y tocó profundamente nuestras vidas. Fue un honor y un privilegio tenerlo como compañero y amigo todos estos años. No es una sorpresa para ninguno de nosotros saber que es un verdadero tesoro nacional", aseguró el equipo de la serie tras la trágica noticia. (Con información de EFE)

