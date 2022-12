El actor Ewan McGregor se encuentra en Argentina y viajará en motocicleta desde dicho país hasta Ecuador ¿Visitará Perú? | Fuente: Disney

Ewan McGregor sorprendió a todos sus fanáticos argentinos al pasear por las calles de Recoleta, Buenos Aires. El reconocido intérprete de Obi Wan Kenobi se encuentra el país sureño para rodar una serie.

Según informó el diario La Nación, el actor de Hollywood se encuentra en Argentina con el director y productor David Alexanian, con quien grabó las miniseries Long Way Round y Long Way Down.

McGregor grabará la tercera parte de estas miniseries y realizará un extenso viaje en motocicleta desde Ushuaia hasta Ecuador. Aún no se confirma que otros países visitará y si es que podría arribar a Perú.

VIAJERO FRECUENTE

Para las dos primeras temporadas de la saga de "Long Way...", el actor ya ha realizado extensos viajes en moto. En la primera viajó por Iberia, Kasajistán, Mongolia, Alaska hasta llegar a Nueva York. En la secuela fue desde Escocia hasta Ciudad del Cabo.

Ahora, para la tercera temporada viajará desde Argentina hasta Ecuador, donde deberá cruzar varios países de Sudamérica.

Tras este maratónico viaje, el actor deberá volver a ponerse el traje de Obi Wan Kenobi, debido a que se confirmó una serie exclusiva de este personaje para Disney+, plataforma de streaming del gigante de entretenimiento.

Asimismo, pronto volverá a las salas de cine con la película "Doctor Sleep", un thriller psicológico que es la secuela de la cinta "El Resplandor", donde el actor tiene el rol protagónico.

