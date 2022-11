Evaluna Montaner y Camilo siempre demuestran su amor por las redes sociales. | Fuente: Instagram

Evaluna Montaner y Camilo siguen derrochando su amor en redes sociales y no dejan de publicar su día a día a través de sus stories en Instagram. Acostumbrados a dar a conocer detalles de su vida íntima, la hija del baladista Ricardo Montaner reveló, en una transmisión, cuántos hijos le gustaría tener.

El intérprete de “Favorito” entrevistó a su esposa y le preguntó cuántos hijos quisiera tener, a lo que ella respondió con sus dedos el número 7. Pero no planea dar a luz a todos, ella comentó que quiere adoptar a tres.

Tras su inesperada revelación, la actriz recibió innumerables comentarios reclamándole que es muy joven para ser mamá. Ante ello, Evaluna Montaner indicó que, en este momento, no está pensando en hijos, sino que se está proyectando para más adelante ya que le gustaría formar una gran familia con Camilo.

Por otro lado, la hija de Ricardo Montaner se refirió a su decisión de llegar virgen al matrimonio y reiteró que le hizo una promesa a Dios:

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, aseguró en el podcast Se regalan dudas. Además, dijo que desde que vio a Camilo, sintió que él era el indicado.

SECRETO DE ORO

La cantante venezolana manifestó, en una entrevista con la revista Hola, que, como toda pareja, también tienen sus problemas. Por ese motivo, aseguró que existe una “regla de oro” que siempre tienen en cuenta para reconciliarse.

“Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón”, comentó. Además, Evaluna Montaner confesó que ella es muy sensible y, cada vez que pelean, llora y se siente frustrada.

