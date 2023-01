Evaluna Montaner revela qué es lo que no le gusta de Camilo en la convivencia. | Fuente: Instagram

No es secreto de que Camilo y Evaluna Montaner viven el día a día de su matrimonio publicando sus mejores momentos en redes sociales. Sin embargo, en una convivencia no todo es color de rosa.

Al parecer todo es perfecto entre la pareja del momento; no obstante, la cantante venezolana confesó que hay algo que le molesta de su esposo y hace que se genere una discusión entre ambos.

“Lo mejor (de nuestro matrimonio) es despertarnos juntos. Me encantan mis mañanas. Me encanta despertarme y verlo”, contó Evaluna Montaner al programa ‘La Peña de Morfi’. “Lo feo es que Camilo se duerme muy rápido”, dijo la artista.

“Es un poquito narcoléptico (trastorno crónico que ocasiona somnolencia excesiva). Entonces no puede atender muchas reuniones de amigos”, comentó la hija de Ricardo Montaner causando risa entre los conductores.

RICARDO MONTANER LE DIO TRABAJO A CAMILO

Camilo y Evaluna Montaner vivieron separados en los inicios de su relación amorosa, debido a que él vivía en Bogotá y ella en Miami. Al principio, el intérprete de “Ropa cara” no tenía el suficiente dinero para costearse un boleto de avión con dirección a Estados Unidos, pero tuvo la suerte de que Ricardo Montaner lo ayudó otorgándole trabajo.

“A Miami llegué hace como cuatro años. Llegué primero persiguiendo a Evaluna”, admitió Camilo Echeverry entre risas al ser consultado por cómo decidió partir a dicha ciudad. “Estaba enamorado de ella, pero yo vivía en Bogotá y ella en Miami. Nos gustábamos, ella me fue a visitar y nos hicimos novios”.

Cuando iniciaron formalmente su romance, Camilo reconoció que necesitaba ahorrar para poder viajar a otro país y no quería ser invitado por la familia de Evaluna. Al ver esa situación, el propio Ricardo Montaner decidió intervenir para que su nuero pueda encontrarse con su hija.

“Empecé a ahorrar y buscar la manera con ayuda de [Ricardo] Montaner que me empezó a dar trabajo grabándole unos demos. Creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y así yo sintiera que nadie me estaba invitando”, agregó Camilo.

