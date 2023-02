Eva Ayllón ofrecerá su concierto por Fiestas Patrias el próximo 28 de julio en Lima. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Enzo Amado

Por primera vez en 10 años, Eva Ayllón cantará en el Perú el 28 de julio. Su tradicional concierto por Fiestas Patrías solía organizarlo días antes y el día central, por lo general, estaba separado para lucir su voz ante los peruanos en el extranjero.

Este año es diferente y ha sido especial, asegura la intérprete. No es para menos: sintió como suya la victoria de Susan Ochoa en Viña del Mar, como una de las artífices de la canción ganadora "Ya no más", que compuso junto con Pelo D'Ambrosio y el 'Viejo' Rodríguez.

"Lo que me sorprende es que aún siendo mayor y cantando durante tantos años, la gente aún espera cosas de mí", comenta Eva. Lo nuevo este 2019 ha sido, precisamente, descubrirse como compositora.

Eva Ayllón es prácticamente una madre artística para Susan Ochoa.

¿Componer es importante para ti?

Yo compongo hace tiempo. La primera que hice de letra fue para Jean Pierre [Magnet] y luego hice “Divina”, que la escribí cuando estaba fuera del país… también hice “Ya no más”, donde hay una participación de Pelo D’Ambrosio. Ahora quiero componer y no me sale nada (risas).

¿Por qué?

Definitivamente compositora, no soy. Mi mayor temor es que lo que compongo se parezca a lo que canto.

Vienen a mi mente Raphael o Camilo Sesto, quienes era prioritariamente intérpretes. ¿Vas por ese camino o te gustaría profundizar en la composición luego del éxito de este año?

Yo espero que la inspiración llegue. Hemos conversado mucho con mi hijo Francisco y él me dice “mamá, vamos a componer”. Entonces agarramos la guitarra y hacemos las cosas entre los dos. Así que, buena tarea tengo con él.

Llevan trabajando ya un tiempo juntos.

Hace cuatro años que grabo con él, en su estudio. Estoy contenta porque me ha resultado todo un talento mi hijo.

Hace poco Pedro Suárez-Vértiz le dedicó un texto llenándolo de elogios.

Él no sabía que era mi hijo… posiblemente en unos meses, que estemos descansados, empecemos a componer.

¿El apellido pesa? Cuando trabajas con tu hijo... ¿te pide él que no revelen su parentezco?

Lo que él quiere es que se le reconozca, porque las obras que él hace son buenas, si fueran malas o no tuviera talento, hace rato le hubiese dicho que este no es el camino. Él es maestro de piano, pero de niños. Ha enseñado piano, guitarra, toca oboe, flauta, un poco de bajo… y eso también te ayuda. Tiene unas letras profundas, haciendo él rock pop indie. Él quiere sobresalir, pero le digo que si se presenta como Francisco Ayllón… él me dice “yo me pongo Ayllón porque no quiero llevar el otro apellido” (risas). Él lo ha elegido así.

En los últimos años has tenido una relación importante con la televisión, has seguido de cerca a varios talentos y has adoptado como hijos a tus alumnos en los 'realities'. ¿El mundo de la TV sigue siendo atractivo para ti? ¿O ya te desencantaste?

Si me llamaran para hacer un ‘reality’ de canto para ser entrenadora, lo haría de nuevo y con mucho placer. Porque hay muchos chicos que ayudar aún. Hay una nueva camada de cantantes de muchos géneros. Lo que pasa es que no hay difusión. Sería importante que cada canal tenga su programa donde presentan artistas, que no tenga que ver con concursos. Lamentablemente no lo hacen, le llaman farándula y eso no es farándula.

La música suele mezclarse con la farándula en estos casos. Esta el tema reciente de Susan Ochoa, con quien tienes una relación muy cercana.

Tenemos una relación muy cercana, sí.

Lo que observamos fue que tu relación con ella se fortalece con lo de Viña del Mar, pasa luego el problema con Gisela Valcárcel en “El artista del año” y luego vuelves a apoyarla. ¿Crees que Susan sufrió la ingratitud de la televisión?

Pero qué bueno que se haya dado cuenta. Lo que ella quería era descubrirse, le emocionó lo del baile, el canto… a mí no me comentó absolutamente nada, pero espero que ella haya sido feliz todo el tiempo que pudo ser feliz y yo le deseo, como siempre, lo mejor. Lo único que digo es que siga cantando, son cosas que pasan, que siga cantando, que nadie detenga su voz para nada.

Tu apoyo fue importante. Cuando estallo todo el alboroto, en Twitter saltó la 'mamá' Eva a dar a Susan el apoyo respectivo.

Claro, yo le dije que ella ya era Susan Ochoa y que nada ni nadie le iba a quitar ese puesto, porque no hay otra cantante como ella. No digamos que para mí es la mejor cantante, sino que ella ya tiene un nombre. Tiene que seguir alimentando su nombre.

¿Después de esto volviste a hablar con ella?

Sí, yo hablo con ella casi todos los días.

¿Han retomado la relación o nunca se perdió?

Nunca se perdió, yo hablo con ella desde “Los 4 finalistas” y tengo un chat con los chicos [sus participantes]. Por ejemplo, hoy día todos me desean “feliz semana mamá” y yo les respondo.

Es decir, hay una relación madre/hija con Susan…

Sí.

Aún con todas estas cosas, ¿sigues viendo la televisión y los 'realities' como un lugar donde aún puedes desenvolverte de manera natural y artística? Lo digo porque a veces por la farándula se priorizan otras cosas…

La verdad a mí me gustan los 'realities' de canto. Y nada más. Lo otro no lo veo, no me interesa. Eso es lo que me gusta. Sí te confieso que me gusta “Yo soy”…

Ahí reapareció Susan Ochoa precisamente, cantando “Ya no más”.

Sí, es verdad. Me gusta “Yo soy” porque me da curiosidad y admiro que una persona pueda imitar la voz de otra.

Volviendo a la música, en los últimos años has experimentando con otros géneros además del criollo. Hasta metal has hecho. ¿Qué más podemos esperar de ti?

Yo sigo grabando boleros y valses porque tengo una lista enorme. Así que el próximo año presentaré el tercer disco dedicado a ellos. También quiero seguir grabando lo criollo. Quiero siempre tener cosas frescas y nuevas, para que la gente se olvide un poco de tanta desgracia que hay en la televisión y escuchen un poco más de música.

A los 50 años de trayectoria ya te puedes dar ciertas licencias.

Hace tiempo tengo licencia para hacer el género que quiera. Tanto así que me salgo con la mía cuando canto con Jean Pierre Magnet, amo cantar con él porque entro al blues, al jazz, al swing, a cosas que no hago a diario. La gente me reconoce como la criollita y yo sigo dándole a la gente lo que quiere, pero también hago lo que yo quiero.

