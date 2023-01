José Eduardo Derbez reveló que contrajo la COVID-19. | Fuente: Instagram | José Eduardo Derbez

José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, contó en su más reciente video de YouTube que su ausencia en las redes sociales se debió a que contrajo la COVID-19 en uno de sus viajes.

El actor comentó que desde que inició la pandemia fue muy precavido, hasta decidió suspender las grabaciones de “Renta congelada”, serie en la que participaba. Sin embargo, meses después, volvió al set con las medidas de seguridad, pero para él no fue suficiente.

Además, comentó que tuvo muchos cuidados para evitar el contagio: “Yo empecé de nuevo a cuidarme, a no salir, a no ver a nadie, a estar en mi casa encerrado”, se le escucha decir a José Eduardo.

Sin embargo, confesó que un domingo comenzó a sentirse mal, estaba mareado, le dolía el cuerpo y siguió dando detalles de sus síntomas:

“Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”, agregó.

Después de pasar este mal día, José Eduardo llamó a un laboratorio para hacerse la prueba la cual salió positivo. “Me puse muy mal, me espanté mucho... Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”, contó el artista.

Al momento de darle la noticia a sus seres queridos, confesó que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo -sus padres- sintieron miedo, sin embargo, su angustia bajó cuando vieron que se iba recuperando favorablemente.

“Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles”, aseguró José Eduardo. El actor se animó a mostrar los resultados de su prueba para comprobar que estaba diciendo la verdad y la razón por la que se alejó de sus redes fue porque no quería que sus fanáticos lo vieran así: “Quería estar bien y no ver a nadie”, concluyó.

