El comediante mexicano bromeó con la ausencia de Mauricio Ochmann, expareja de su hija Aislinn Derbez, en la segunda temporada de la serie reaity. | Fuente: Instagram

La falta de Mauricio Ochmann en “De viaje con los Derbez” ocurre luego de su separación de Aislinn Derbez en marzo de este año. Aunque ambos todavía llevan una relación como padres de la pequeña Kailani, su ausencia en la segunda temporada de la serie es uno de los detalles que más destacó luego del anuncio.

En el 2019, se estrenó el proyecto familiar de la mano de Amazon Prime Video. Con un estilo reality y una fórmula similar a las Kardashian, el programa se convirtió en un éxito en la plataforma digital. Sus nuevos episodios se centrarán en un nuevo viaje para los integrantes del clan Derbez.

Sin embargo, Mauricio Ochmann no participará en esta segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, después de que se separa de Aislinn Derbez unos meses atrás. Al respecto, el padre de la actriz, Eugenio Derbez, bromeó con el nuevo “reemplazo” para la expareja de su hija.

“Salió un familiar y entró un nuevo familiar”, dijo Derbez sobre la salida de Ochmann y la llegada de su mascota Fiona, quien se ha adaptado bastante bien a la dinámica de las grabaciones. En ese sentido, agregó que fue el actor quien decidió abandonar la producción: “Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”.

En el mes de mayo, el protagonista de “A la mala” había referido que no había quedado muy contento con el formato de reality: “Mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar”.

LAS COMPLICACIONES DEL VIAJE

No solo Mauricio Ochmann no estará en “De viaje con los Derbez”, sino que Kailani (su hija con Aislinn Derbez) tampoco participará en la nueva temporada. ¿La razón? El traslado hacia el lugar mientras son seguidos de cerca por las cámaras no es el espacio más cómodo para la bebé.

“Son viajes muy pesados, cansados, Kai apenas tiene dos años y si el primero fue una tortura y no estábamos dispuestos a que volviera a ser otra tortura para ella... Ya veremos más adelante cuando esté más grandecita y que decida si quiere ir o no”, contó la actriz de “La casa de las flores”.

Mientras, Aislinn estaba en las filmaciones de los próximos episodios de “De viaje con los Derbez”, el actor Mauricio Ochmann se quedó a cargo de su pequeña hija. “Se quedó muy bien cuidada por el padre”, señaló su hermano José Eduardo. “Siempre, la cuida demasiado bien”, agregó ella.

