Eugenio Derbez y Alex Rosaldo. | Fuente: Instagram

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo cumplen, este viernes 27 de marzo, catorce años desde que iniciaron su romance. Por ello, la cantante le dedicó un romántico mensaje al reconocido actor.

"¡14 años juntos hoy! Feliz aniversario amor mío @ederbez. Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor", inició su publicación, en la que añadió un video de ambos de sus mejores momentos.

Asimismo, la también actriz recalcó que la cuarentena es una buena oportunidad para disfrutar su aniversario en su hogar, en compañía de su pequeña hija Aitana y su querida mascota Fiona.

"Te amo con toda la fuerza de mi ser y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO!", expresó Rosaldo.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez hicieron público su romance en el 2006. Luego, ambos sellaron su amor casándose en julio del 2012, en la ciudad de México. Posteriormente, ambos se irían a vivir a Los Angeles, donde Derbez realizó varios proyectos.

En el 2014, Derbez y Alessandra Rosaldo anunciaron que estaban esperando a su primera hija y, en agosto del mismo año, nació la niña, a la cual llamaron Aitana.

SOBRE EL COVID-19

En medio de la histeria que causó la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, Eugenio Derbez acudió a un supermercado de la ciudad de Los Angeles y mostró el desabastecimiento de papel higiénico en el local.

"Estoy aquí en el super en Los Ángeles y chequeen... o sea, el papel de baño está agotado", dijo el artista, para finalmente usar el sarcasmo para criticar las excesivas compras. "O sea, hay comida, hay de todo, pero papel de baño está agotado. O sea, la gente se preocupa más por limpiarse que por comer", recalcó.

