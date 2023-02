Eugenio Derbez aclaró que Fernando Carrillo fue su inspiración. | Fuente: Instagram

El actor Fernando Carrillo, reconocido por sus papeles en telenovelas como “Rosalinda” y “Siempre te amaré”, afirmó que él fue quien le abrió las puertas de Hollywood a Eugenio Derbez, durante su celebración por su cumpleaños número 50.

"Me siento muy halagado de haberle abierto las puertas a mi queridísimo y trabajadorcísimo Eugenio Derbez. Él mismo lo ha dicho, que fui yo quien de verdad le abrió la puerta, le dio su primera oportunidad en Estados Unidos", dijo Fernando Carrillo.

El galán de telenovelas aseguró que gracias a él, Eugenio Derbez formó parte de “Latinologues", una obra de teatro que el venezolano hacía en Los Ángeles y que -según dijo- "triunfo inmensamente".

Sin embargo, el actor mexicano dio su versión de lo que habría pasado cuando decidió probar suerte en Hollywood, luego que el periodista Gustavo Adolfo Infante, del programa “De primera mano”, se lo consultara vía WhatsApp.

"Mi querido Gus, perdón, no había escuchado tu mensaje (de WhatsApp). Este… no. Lo que pasa es que cuando yo vine a Los Ángeles hace muchos años, Fernando Carrillo me presentó con el director de una obra de teatro que (después) hice en Broadway, que se llamó 'Latinologues' en el 2005", indicó Eugenio Derbez.

"Entonces, Fernando Carrillo, en el 2002, me presentó al director de esta obra y ya luego empecé una relación con él (el director) y de ahí empecé en Estados Unidos, pero nada más, punto, eso es todo", añadió el también productor de cine.

No obstante, Eugenio Derbez reconoció que Fernando Carrillo fue una especie de “inspiración” para él, pues cuando lo vio trabajando en Broadway, se propuso alcanzar el sueño americano.

"La gente no sabe esto y lo voy a decir por primera vez. Yo estoy en Estados Unidos, de alguna manera, gracias a este hombre. La primera vez que se me ocurrió intentar el sueño americano fue gracias a que vi a Fernando (Carrillo) en el escenario en una obra que se llamó 'Latinologues', que al final acabé haciendo yo en Broadway", anotó Eugenio Derbez para el programa "Ventaneando" en abril de 2019.

"Cuando vi a Fernando en el escenario haciendo lo que estaba haciendo, dije, 'Yo nunca en mi vida podría hacer eso', y él me inspiró, y así fue como empezó mi travesía hacia los Estados Unidos, y el primer paso que di en mi vida en Estados Unidos en inglés fue gracias a Fernando", añadió el comediante, reconocido por su interpretación en “La Familia P. Luche”.