Vadhir Derbez y su padre Eugenio Derbez mantienen una cercana relación. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Eugenio Derbez envió un divertido saludo al actor Vadhir Derbez desde sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ambos. La joven estrella cumple hoy 29 años, y recibió las felicitaciones de sus seres queridos.

La imagen fue editada con unos diálogos donde el famoso artista decía a su hijo: “Nada más te acomodo este gallito”. Ante ello, el actor de 29 años respondía “pa, cumplo 29”.

“Ya sé, ya sé @vadhird pero siempre te voy a ver como mi niño. ¡Felicidades, hijo! Te amo. Happy birthday to my little boy!”, escribió Eugenio Derbez en Instagram.

Como se recuerda, Vadhir también se dedicó a la actuación como su padre Eugenio, e incluso, recientemente ha participado en un filme de terror en Hollywood. El artista en ascenso dio vida a un sacerdote en “The Seventh Day”.

“¡Quiero enseñar esta foto de mi primera película como protagonista en US: #SeventhDayMovie! Estoy feliz de que pronto vean más de esta película de terror y conozcan al Padre Daniel. ¿Les gustan las películas de miedo?”, escribió Vadhir Derbez en redes sociales.

TIEMPO EN FAMILIA

Hace unos días, la hija mayor del comediante, la actriz Aislinn Derbez, publicó unas fotografías junto a toda su familia. Al parecer, la intérprete de Elena en “La Casa de las Flores” estuvo de viaje junto a sus seres queridos, incluido el cumpleañero Vadhir.

“La familia y los amigos es lo mejor que nos puede pasar en esta vida... los amo”, comentó la hija de Eugenio Derbez.

