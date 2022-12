Eugenio Derbez confesó que se sintió en shock al enterarse de que sería padre de Aislinn. | Fuente: Instagram

Eugenio Derbez tiene, a la fecha, dos hijas y dos hijos a quienes no duda en mostrarles su cariño públicamente a través de sus redes sociales. Sin embargo, el actor mexicano no siempre estuvo listo para la paternidad.

Así se lo confesó a su hija Aislinn, durante un episodio del podcast “La magia del caos”, en el que relató que ser padre no estaba entre sus planes cuando su exesposa Gabriela Michel le anunció que estaba embarazada.

“Se acabó mi vida”, fue el primer pensamiento que atravesó por la mente del intérprete de Ludovico Peluche. “La paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de se acabó mi vida, ya no voy a poder lograr mis sueños, tendré que ponerme a trabajar, fue un ‘hasta aquí’ con mis sueños”, dijo.

Sin embargo, pese a que al principio le fue complicado entenderse con su bebé, más adelante comenzó a guardar cariño por Aislinn Derbez. “En mi película ‘No se aceptan devoluciones’, la frase que viene acompañada con el título ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’ es mía y la hice basada en ti”, señaló el actor a su hija.

Por su parte, Aislinn Derbez indicó que hubo un tiempo en que su madre buscó ponerla en contra de Eugenio, pues argumentaba que su padre no quiso tenerla. No obstante, a la actriz esta situación le daba igual.

“Pues claro, qué tiene de malo que no me quisiera, tenía su propia vida, si no me conocía por qué me va a querer”, explicó ella, quien desde hace dos años se convirtió en madre, fruto de su relación con Mauricio Ochmann.

En respuesta a su primogénita, Eugenio Derbez manifestó que su nacimiento hizo que su camino tomara un desvío lleno de aprendizajes. “Llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrir una cantidad de puertas y oportunidades. Has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida”, expresó.

Con Aitana, su última hija de cinco años, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” afirmó que ser padre es una experiencia increíble. “Me derrito, me trae cacheteando el pavimento porque es maravillosa la paternidad”, finalizó.

Te sugerimos leer