Eugenio Derbez estrenó hace poco su reality show "De viaje con los Derbez" junto a sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, su esposa Alessandra Rosaldo, su yerno Mauricio Ochmann y su nieta Kailani. Durante los capítulos hemos visto a la familia a través de su viaje por el Medio Oriente, una situación nada fácil. En medio una entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, Derbez contó que, en algunos momentos, se arrepintió de haber aceptado el reality.

"Fue un proyecto muy arriesgado desde que surgió, la verdad, te lo juro, hace tres meses todavía nos estábamos cuestionando si lo sacábamos o no. Yo no estaba nada seguro, yo no quería, sentía que estaba yo cruzando un poquito esta línea de lo privado con lo público. Siempre sentí que era un error", mencionó.

Sin embargo, pese a sus dudas iniciales, Derbez confesó que le sorprende que la gente se tomó muy bien su reality. "No sabes la cantidad de comentarios positivos que hemos tenido. Yo creo que es de los proyectos que más comentarios positivos ha recibido de los que he hecho", comentó.

Eugenio confesó que intentó deshacerse del proyecto hasta en tres oportunidades. "Creo que es el peor timing. Creo que estoy haciendo un error gravísimo en mi carrera. Cuál es la necesidad. No venía al caso", se dijo.

"Fue muy complicado para mí. Debo decirte que estoy gratamente sorprendido por el resultado y por la recepción de la gente. Porque creo que el proyecto final fue mucho mejor de lo que yo esperaba", dijo.

"Hablando con mi familia hubo en algún momento dado el interés genuino de enseñarle a la gente, esto nació de una plática que tuve con mi hija Aislinn y con Alessandra, de cómo la gente a veces nos ve como la pareja ideal, la familia ideal, el hombre con la vida ideal, y de repente dijimos sería padre también que la gente se diera cuenta de que no es así, que también nos peleamos, que también tenemos broncas, que también lloramos, que a veces también no la pasamos bien, y eso también nos impulsó. Y de repente dije, igual y no está mal que la gente se dé cuenta y nos humanice un poco más", finalizó.

