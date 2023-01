Expareja de Victoria Ruffo reveló que Eugenio Derbez abandonó a la actriz cuando ella dio a luz. | Fuente: Televisa

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es una de las más polémicas de la farándula mexicana, debido a que ambos artistas han hecho públicas sus diferencias, pese a que tienen un hijo en común.

Esta vez, la declaración del actor Luis Gatica, quien tuvo una relación de cuatro meses con Victoria Ruffo cuando trabajaron juntos en la telenovela "La Fiera", ha provocado una nueva controversia.

De acuerdo contó Gatica al canal Tlnovelas, Eugenio Derbez abandonó a Victoria Ruffo cuando ella dio a luz a José Eduardo, el año 1992.

"Se me echa a llorar y me dijo: ‘No estuvo nada bonito y me quedé sola’. Le dije: 'Tú eres un mujerón y vas a salir de esto, no sola porque ahí está el clan (de las Ruffo) y aquí estoy yo para lo que necesites y si yo te puedo ayudar, yo te ayudo”, precisó Gatica.

Asimismo, aseguró que fue él, y no Eugenio Derbez, quien recibió a Victoria Ruffo al salir del hospital con el recién nacido en brazos.

“Fui al día siguiente y José Eduardo salió en mis brazos del hospital. Vicky me necesitaba. (…) Yo necesitaba estar ahí, la quiero mucho y no se nos ha olvidado a ninguno de los dos”, expresó.

​Cabe anotar que, según se conoce, cuando nació José Eduardo, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aún eran pareja. Sin embargo, las declaraciones de Gatica vuelven a dejar mal parado al comediante mexicano. Hasta el momento, ni Derbez ni Ruffo han aclarado lo dicho por Gatica.

SOBRE EL COVID-19

En medio de la histeria que causó la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, Eugenio Derbez acudió a un supermercado de la ciudad de Los Angeles y mostró el desabastecimiento de papel higiénico en el local.

"Estoy aquí en el super en Los Ángeles y chequeen... o sea, el papel de baño está agotado", dijo el artista, para finalmente usar el sarcasmo para criticar las excesivas compras. "O sea, hay comida, hay de todo, pero papel de baño está agotado. O sea, la gente se preocupa más por limpiarse que por comer", recalcó.

