La reacción de Jennifer Lopez al saber que Emilia Clarke se inspiró en ella para su look de los Emmy 2019 | Fuente: Composición

Hace unos días, Jennifer Lopez causó sensación en la pasarela de Milán al desfilar para Versace, toda una sorpresa para el cierre de un desfile que ahora será recordado por el icónico vestido verde. La actriz y cantante reinó en la gala con un espectacular vestido de seda verde muy escotado, el mismo modelo que dejó al público sin aliento en la ceremonia de los Grammy 2000. J.Lo. demostró su poder en una sala al borde de la histeria.

Por su parte, en los Emmy 2019, Emilia Clarke reveló que el look de JLo la inspiró a usar un vestido con escote en V pronunciado en la premiación.

"Creo que Jennifer López hace en 'Hustlers' la mejor presentación de un personaje que jamás haya visto. Incluso interrumpí en el cine y, yo soy inglesa, nunca lo hago, pero lo hice. Así que JLo es mi inspiración para esta tarde y planeo honrarla durante toda la noche", mencionó.

"Cuando la madre de los dragones se encuentra con Ramona. Te amo Emilia Clarke", dice.

ASÍ FUE LA CEREMONIA DEL EMMY 2019

Homero Simpson abrió la ceremonia. Sí, ahora está de moda introducir personajes animados en las ceremonias. Después, Bryan Cranston tomó la posta y cerró su discurso con una frase muy cierta: "La televisión nunca ha sido así de buena".

Los primeros premios de la noche de los Emmy 2019 fueron para los actores de la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel". Era su última temporada con "Veep", pero Julia Louis-Dreyfus se fue con las manos vacías al ser vencida por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"). Esta última serie se impuso en la categoría como Mejor Comedia.

El elenco de "Game of Thrones" ─los 10 actores nominados al Emmy, de Emilia Clarke a Sophie Turner─ subieron al escenario para presentar a la Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie. Patricia Arquette subió al escenario por "The Act" y abogó por que las personas trans dejen de ser perseguidas y tengan buenos trabajos.

Los actores de "Veep", que también se despiden de la televisión, subieron al escenario para presentar a la Mejor Actriz en una Miniserie donde ganó Michelle Williams. En su discurso, exigió una igualdad de salario entre hombres y mujeres.

¡Premio para el elenco de "Game of Thrones"! Peter Dinklage se llevó su cuarto Premio Emmy gracias a su rol de Tyrion Lannister. "Me considero afortunado de ser parte de una comunidad que apoya la tolerancia y diversidad, de no ser así no estaría parado aquí", señaló.

Por su parte, Billy Porter hizo historia al convertirse en el primer hombre afroamericano abiertamente homosexual en ganar en la categoría a Mejor Actor de Drama por "Pose".

