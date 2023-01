Emma Roberts su novio Garrett Hedlund, están esperando a su primer hijo. | Fuente: Instagram

De acuerdo con la revista Us Weekly, Emma Roberts y su novio Garrett Hedlund están esperando a su primer hijo. Después de más de un año de relación, parece que la pareja ha dado el siguiente paso y están a punto de formar una familia.

La actriz conocida por ser protagonista en “American Horror Story” y el actor de 35 años, comenzaron su noviazgo a principios del 2019. Un paparazzi los fotografió caminando de la mano por el barrio Silver Lake en Los Ángeles, dando así por entendido que confirmaban su relación.

Si bien la pareja no se ha escondido de los reflectores, tanto Roberts como Hedlund se han encargado de no hacer un show de su romance. No posan juntos en las alfombras rojas ni hablan de ellos en sus redes sociales.

Por ese motivo, ni uno ha salido a confirmar o dar declaraciones sobre el embarazo de la sobrina de Julia Roberts.

Cabe resaltar que ella salió de una relación tormentosa con el también actor de “AHS”, Evan Peters, quienes en el 2013 protagonizaron una fuerte discusión, tanto así que la joven, que en ese momento tenía 22 años, fue denunciada por su pareja de ese entonces por agresión.

Sin embargo, fue puesta en libertad porque Peters no puso una denuncia en su contra.

PRÓXIMO PROYECTO

Después de “American Horror Story”, la actriz Emma Roberts sigue trabajando ya que participará en la comedia independiente “Robots”, donde trabajará con Jack Whitehall y estará bajo la dirección de Ant Hines.

La historia trata de un hombre que busca ganar dinero estafando a las personas con robots ilegales, en un futuro no muy lejano en los Estados Unidos. Sin embargo, la trama dará un giro de 180° cuando uno de ellos se escapara y tiene que encontrarlo para que no revele al mundo su secreto.